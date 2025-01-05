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الرياضة

أنشيلوتي: من الصعب أن تكون فينيسيوس!

أنشيلوتي: من الصعب أن تكون فينيسيوس!
5 يناير 2025 19:16

 
مدريد (أ ف ب)

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قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إنه «من الصعب» أن تكون فينيسيوس جونيور بعد طرده أمام فالنسيا.
وقام الجناح البرازيلي الدولي بدفع حارس فالنسيا، المقدوني ستول ديميترييفسكي من الخلف عقب تلاسن بينهما، ليُطرد فينيسيوس على إثرها.
وتعرّض فينيسيوس للإساءات من قبل جماهير فالنسيا على ملعب ميستايا، بعد أن تعرّض لإساءات عنصرية من قبل بعض مشجعي النادي خلال مباراة في عام 2022.
وقال أنشيلوتي للصحفيين بعد طرد فينيسيوس في المباراة التي فاز بها ريال 2-1 في الدوري الإسباني «أعتقد أنه من الصعب أن تكون فينيسيوس، لست في مكانه، لكنني أعتقد أنه أمر صعب».
وتابع «أن تتحمل كل ما حدث، الإهانات، كل شيء، الأمر ليس بهذه البساطة، من الواضح أنه حزين بشأن البطاقة الحمراء، لقد اعتذر، وعلينا أن نتطلع إلى المستقبل».
ويتعرّض فينيسيوس الذي عانى من إساءات عنصرية في العديد من الملاعب الإسبانية للانتقاد من قبل بعض الجماهير، على خلفية سلوكه على أرض الملعب.
وغالبا ما يشتكي إبن الـ 24 عاماً للحكام حول التعرّض له من قبل المدافعين أو دخوله في مشادات وردود فعل مع الجماهير التي تستهدفه.
وأوضح أنشيلوتي «ما يحدث في الملاعب، أعتقد أنه حسَن سلوكه كثيراً، يمكنه الاستمرار في التحسن لكن لا يوجد أحد مثالي».
وتابع «أعتقد أنه بذل الكثير من العمل في هذا الشأن، وقد تحسن كثيراً لدرجة أنه أصبح أفضل لاعب في العالم».
ويواجه فينيسيوس خطر التعرّض لعقوبة بعد نيله البطاقة الحمراء، وهو أمر سيُحدّد الأسبوع المقبل، ما يعني أنه سيكون متوافراً للمشاركة في المواجهة أمام ديبورتيفو مينيرا في دور الـ 32 من كأس إسبانيا الاثنين.
وقال أنشيلوتي «ما زلنا مقتنعين بأن الأمر لم يكن يستحق البطاقة الحمراء بل البطاقة الصفراء، لذا نأمل ألا يتم إيقافه».
ويلتقي ريال الخميس المقبل نظيره ريال مايوركا في نصف نهائي الكأس السوبر الإسبانية في السعودية.

الدوري الإسباني
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ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي
فينيسيوس جونيور
فالنسيا
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