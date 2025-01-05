شباب الأهلي يعزز «الوصافة» بـ «ثنائية» أمام النصر

معتصم عبدالله (دبي)

عزز شباب الأهلي وصافة «دوري أدنوك للمحترفين»، بفوزه على ضيفه النصر 2 - صفر، في مباراة «الديربي» التي جمعت الفريقين على «استاد راشد»، في انطلاق «الجولة 11».

وسجل ثنائية «الفرسان»، الإيراني سردار أزمون من «ضربة جزاء» في الدقيقة 76، و«البديل» سعيد عزت الله في الدقيقة 80، ليرفع «الأحمر» رصيده إلى 26 نقطة، في المركز الثاني من 10 مباريات، وله مواجهة مؤجلة من الجولة السابعة، أمام مضيفه العين والمقررة الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد، في المقابل، تجمد رصيد «العميد» عند 19 نقطة، ليتراجع إلى المركز الرابع.

وأكد شباب الأهلي الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة في 10 مباريات على التوالي للمرة الأولى في «دوري المحترفين»، تفوقه المستمر أمام النصر، بالفوز الثاني في ثالث «مواجهة ديربي» في الموسم الحالي 2024 - 2025، بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب «العميد»، بالفوز 2-0 ذهاباً، والتعادل 5-5 في مباراة الإياب، وهو الفوز الـ 16 لـ «الفرسان» أمام «العميد» في «دوري المحترفين»، مقابل الخسارة في 5 لقاءات، والتعادل 10 مرات.

وافتقد «الفرسان» لجهود فيدريكو كارتابيا ويحيى الغساني أبرز الغائبين عن التشكيلة، فيما خلت تشكيلة «العميد» من أحمد شمبيه، وجلوبير ليما، والهولندي ليروي فير.

وانتظر شباب الأهلي حتى الشوط الثاني، لينجح في ترجمة ضغطه المستمر على جبهة دفاع النصر، بتسجيل هدف التقدم بواسطة سردار أزمون من «ضربة جزاء» في الدقيقة 76، بعد عرقلة الحارس عبدالله التميمي للاعب بالا داخل المنطقة.

وأضاف «البديل» سعيد عزت الله، الهدف الثاني لـ «الفرسان» من كرة رأسية في الدقيقة 80، مترجماً بنجاح عرضية يوري سيزار من الركنية، لينهي «الأحمر» المباراة متفوقاً بهدفين ويحتفل بفوزه الثامن من 10 مباريات.