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الرياضة

فولهام ينجو من السقوط في الوقت القاتل!

فولهام ينجو من السقوط في الوقت القاتل!
5 يناير 2025 20:28

 
لندن (أ ف ب)

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أفلت فولهام من الخسارة الأولى، بعد سبع مباريات من دون هزيمة، وأنقذه المهاجم الدولي المكسيكي راؤول خيمينيز بتسجيله هدفين من ركلتي جزاء في مرمى ضيفه إيبسويتش تاون 2-2 في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وكان فولهام في طريقه إلى أول خسارة بعد انتصارين وخمسة تعادلات، لكن خيمينيز سجل من ركلة جزاء في الدقيقة 91، بعدما كان فعلها في الدقيقة 69 معادلاً النتيجة عقب هدف الأيرلندي سامي سموديك الذي أهدى التقدم للضيوف بتسديدة من داخل المنطقة بعد تشتيت خاطئ من الدفاع (38).
وأضاف ليام ديلاب هدفاً ثانياً لإيبسويتش والثامن له في الدوري من ركلة جزاء أيضاً في الدقيقة 71.
وبقي فولهام في المركز التاسع بـ30 نقطة بتعادله التاسع في الدوري هذا الموسم، ليكون ثاني أكثر الفرق تحقيقاً للتعادل، إلى جانب جاره اللندني كريستال بالاس، وخلف برايتون (10).
في المقابل، فشل إيبسويتش بالابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط، وبقي في المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف خلف ولفرهامبتون، قبل أن يلعب الأخير مع نوتنجهام فوريست الاثنين في ختام المرحلة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
فولهام
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