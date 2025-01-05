كالياري يعمق جراح مونزا

روما (أ ف ب)



عمق كالياري جراح مضيفه مونزا صاحب المركز الأخير، عندما تغلب عليه 2-1 في المرحلة التاسعة عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وبكر مونزا بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة السادسة عبر مهاجمه جانلوكا كاباري من ركلة جزاء، ورد الضيوف بعد 16 دقيقة بوساطة ندير زورتيا (22)، قبل أن يسجل روبرتو بيكولي هدف الفوز للضيوف مطلع الشوط الثاني (56).

وزادت مهمة مونزا صعوبة عقب طرد لاعب وسطه دانيلو دامبروزيو في الدقيقة 63.

وهو الفوز الأول لكالياري، بعد أربع هزائم متتالية، والرابع فقط هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 17 نقطة، وارتقى إلى المركز السابع عشر مؤقتاً.

في المقابل، مُني مونزا الذي حقق فوزاً واحداً حتى الآن هذا الموسم، بخسارته الحادية عشرة، وتجمد رصيده عند 10 نقاط.