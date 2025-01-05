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الرياضة

دبا يلاحق قمة دوري الأولى بـ «ثلاثية» أمام مجد

دبا يلاحق قمة دوري الأولى بـ «ثلاثية» أمام مجد
5 يناير 2025 21:14

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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قلص دبا «الوصيف» الفارق مع العربي متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، إلى «نقطة»، بفوزه على ضيفه مجد 3-0، على ملعب «النواخذة»، في ختام «الجولة 11»، والتي شهدت فوز حتا على مضيفه الذيد بـ «ثلاثية»، ومصفوت أمام جلف يونايتد 1- صفر.
وسجل ثلاثية «النواخذة» أمام ضيفه مجد، طارق أحمد في الدقيقة 8، وجليمار فيتور في الدقيقة 71، وأدموندو في الدقيقة 77، ليرفع دبا رصيده إلى «22 نقطة» في مركز «الوصافة» من 10 مباريات، مقابل بقاء مجد برصيد «6 نقاط» في المركز الثاني عشر.
في المقابل، عاد حتا بالنقاط الثلاث من ملعب مضيفه الذيد بنتيجة 3-0، وسجل أهداف «الإعصار» ويليان سوسا «هدفين» في الدقيقتين 24 و59، وباتريك مونتيرو في الدقيقة 29، ليرفع حتا رصيده إلى «15 نقطة»، ويرتقي إلى المركز الخامس، مقابل «11 نقطة» للذيد التاسع.
من جهته، تفوق مصفوت على جلف يونايتد بهدف شيخ بيبي في الدقيقة 45، ليرفع مصفوت رصيده إلى «14 نقطة» في المركز السادس، مقابل بقاء جلف يونايتد برصيد «4 نقاط» في المركز الأخير.

 

دوري الدرجة الأولى
دبا الفجيرة
حتا
الذيد
مصفوت
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