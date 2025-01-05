كلباء يكسب عجمان ويصل إلى «النقطة 17»



فيصل النقبي (كلباء)



حقق كلباء فوزاً مهماً على عجمان 3-2، ضمن «الجولة 11» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ورفع «النمور» رصيده إلى «17 نقطة»، بعد أن حصد الانتصار الرابع في البطولة، وهو الفوز الخامس على «البرتقالي» في تاريخ مواجهاتهما، فيما مني عجمان بخسارته السادسة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند «النقطة العاشرة».

وسجل أهداف كلباء، سامان قدوس في الدقيقة الخامسة، وشهريار موجانلو في الدقيقة الثامنة، ودانييل بيسا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، فيما أحرز هدفي عجمان، فيكتور هنريقي في الدقيقة 85، والدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من للضائع للشوط الثاني، وشهدت المباراة طرد عبدالحميد صايبري لاعب عجمان.