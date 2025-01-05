العين والشارقة.. «التعادل العاشر»!

معتز الشامي (أبوظبي)



اكتفى العين بنقطة أمام ضيفه الشارقة، بعدما تعادلا من دون أهداف، باستاد هزاع بن زايد، ضمن «الجولة 11» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو التعادل العاشر بين الفريقين في «دوري المحترفين» خلال 29 مباراة، إلا أنه اللقاء الأول الذي لا يشهد أهدافاً بينهما.

رفع العين رصيده إلى «19 نقطة» في المركز الرابع، فيما وصل الشارقة إلى «28 نقطة» وظل في الصدارة بفارق نقطتين عن شباب الأهلي «الوصيف»، وهو ما يعني أن نتيجة قمة العين والشارقة بمثابة «التعادل الخاسر» للفريقين، حيث كان يأمل «الملك» في الحفاظ على فارق النقاط مع «الفرسان» أقرب مطارديه، والذي حقق الفوز في «الديربي» أمام النصر بهدفين، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام العين الذي كان يتطلع إلى حصد «العلامة الكاملة» للاقتراب بقوة من سباق الصراع على الصدارة.