الإثنين 6 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بلد الوليد ولاس بالماس يودعان كأس إسبانيا

بلد الوليد ولاس بالماس يودعان كأس إسبانيا
5 يناير 2025 22:20

 
مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
أتلتيكو مدريد يُعادل «السلسلة الأطول»!
برشلونة يبلغ ثمن نهائي كأس إسبانيا

لحقت أندية ريال سوسيداد وسلتا فيجو وليجانيس بركب المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم بفوزها على بونفوراريندا 2-0 وراسينج سانتاندر 3-2 وقرطاجنة 2-1 توالياً في دور الـ32.
وانتظر ريال سوسيداد الشوط الثاني لحسم نتيجة مواجهته مع بونفيرادينا من الدرجة الثالثة بهدفين سجلهما قائده ميكل أويارسابال (54) وبرايس مدنديس (69).
وعانى سلتا فيجو للتخلص من عقبة راسينج سانتاندر من الدرجة الثانية، والذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35، إثر طرد مدافعه ألفارو مانتيا.
وتخلف سلتا فيجو مرتين عبر اندريس مارتين (8) وخافيير رودريجيس (70 خطأ في مرمى فريقه)، قبل أن يرد بثلاثية تناوب على تسجيلها ألفونسو جونساليس (20 و90+2) وخافيير كاسترو (86 خطأ في مرمى فريقه).
وقلب ليجانيس الطاولة على مضيفه قرطاجنة من الدرجة الثانية محولاً تخلفه بهدف لخوسيه لويس مونيوس ليون (17)، إلى فوز بهدفين للدولي المغربي منير الحدادي (28) وداني رابا (51).
وودع بلد الوليد، صاحب المركز الأخير في «الليجا» بخسارته أمام مضيفه أورينسي من الدرجة الثالثة بهدفين لراوول مورو (15)، والدولي المغربي سليم أملاح (24)، مقابل ثلاثة أهداف لجايرو نورييجا (17) وجيرين راموس من الرأس الأخضر (32) وأنخل سانشيز (52).
كما خرج لاس بالماس صاحب المركز الثالث عشر في الدرجة الأولى بخسارته أمام إلتشي من الدرجة الثانية برباعية تناوب على تسجيلها رودريجو مندوسا (44) والنمساوي دافيد أفينجروبر (56) وخوسيه ساليناس (61) والأرجنتيني نيكولاس ميركاو (71).
ولحقت أندية ريال سوسيداد وسلتا فيجو وليجانيس وإلتشي وأورينسي بأتلتيك بلباو حامل اللقب وريال بيتيس وأوساسونا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وخيتافي ورايو فايكانو، فيما خرج ريال مايوركا الوصيف على يد مضيفه بونتيفيدرا من الدرجة الثالثة (0-3).
كما خرج إشبيلية بخسارته المذلة أمام الميريا من الدرجة الثانية برباعية نظيفة.
ويستكمل دور الـ32 الاثنين بلقاء ديبورتيفو مينيرا من الدرجة الرابعة مع ريال مدريد، على أن يختتم الثلاثاء بلقاء إلدينسي من الدرجة الثانية مع فالنسيا.

كأس إسبانيا
سوسيداد
سيلتا فيجو
ليجانيس
بلد الوليد
لاس بالماس
آخر الأخبار
جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة
اليوم 09:02
منافس شولتس: هذه الانتخابات لا تقل أهمية عن انتخابات 1949
الأخبار العالمية
منافس شولتس: هذه الانتخابات لا تقل أهمية عن انتخابات 1949
اليوم 23:44
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب أميركا الوسطى
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب أميركا الوسطى
اليوم 23:38
بيراميدز يصعق الترجي في الوقت القاتل
الرياضة
بيراميدز يصعق الترجي في الوقت القاتل
اليوم 23:03
سان جيرمان بطل «كأس الأبطال»
الرياضة
سان جيرمان بطل «كأس الأبطال»
اليوم 23:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©