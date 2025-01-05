بلد الوليد ولاس بالماس يودعان كأس إسبانيا



مدريد (أ ف ب)

لحقت أندية ريال سوسيداد وسلتا فيجو وليجانيس بركب المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم بفوزها على بونفوراريندا 2-0 وراسينج سانتاندر 3-2 وقرطاجنة 2-1 توالياً في دور الـ32.

وانتظر ريال سوسيداد الشوط الثاني لحسم نتيجة مواجهته مع بونفيرادينا من الدرجة الثالثة بهدفين سجلهما قائده ميكل أويارسابال (54) وبرايس مدنديس (69).

وعانى سلتا فيجو للتخلص من عقبة راسينج سانتاندر من الدرجة الثانية، والذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35، إثر طرد مدافعه ألفارو مانتيا.

وتخلف سلتا فيجو مرتين عبر اندريس مارتين (8) وخافيير رودريجيس (70 خطأ في مرمى فريقه)، قبل أن يرد بثلاثية تناوب على تسجيلها ألفونسو جونساليس (20 و90+2) وخافيير كاسترو (86 خطأ في مرمى فريقه).

وقلب ليجانيس الطاولة على مضيفه قرطاجنة من الدرجة الثانية محولاً تخلفه بهدف لخوسيه لويس مونيوس ليون (17)، إلى فوز بهدفين للدولي المغربي منير الحدادي (28) وداني رابا (51).

وودع بلد الوليد، صاحب المركز الأخير في «الليجا» بخسارته أمام مضيفه أورينسي من الدرجة الثالثة بهدفين لراوول مورو (15)، والدولي المغربي سليم أملاح (24)، مقابل ثلاثة أهداف لجايرو نورييجا (17) وجيرين راموس من الرأس الأخضر (32) وأنخل سانشيز (52).

كما خرج لاس بالماس صاحب المركز الثالث عشر في الدرجة الأولى بخسارته أمام إلتشي من الدرجة الثانية برباعية تناوب على تسجيلها رودريجو مندوسا (44) والنمساوي دافيد أفينجروبر (56) وخوسيه ساليناس (61) والأرجنتيني نيكولاس ميركاو (71).

ولحقت أندية ريال سوسيداد وسلتا فيجو وليجانيس وإلتشي وأورينسي بأتلتيك بلباو حامل اللقب وريال بيتيس وأوساسونا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وخيتافي ورايو فايكانو، فيما خرج ريال مايوركا الوصيف على يد مضيفه بونتيفيدرا من الدرجة الثالثة (0-3).

كما خرج إشبيلية بخسارته المذلة أمام الميريا من الدرجة الثانية برباعية نظيفة.

ويستكمل دور الـ32 الاثنين بلقاء ديبورتيفو مينيرا من الدرجة الرابعة مع ريال مدريد، على أن يختتم الثلاثاء بلقاء إلدينسي من الدرجة الثانية مع فالنسيا.