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الرياضة

لاعب أياكس يكمل مباراة شتوتجارت رغم «البطاقة الحمراء»!

لاعب أياكس يكمل مباراة شتوتجارت رغم «البطاقة الحمراء»!
5 يناير 2025 22:23

 
برلين (د ب أ)

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حصل دافي كلاسين، لاعب فريق أياكس الهولندي لكرة القدم، على بطاقة حمراء في المباراة الودية التي جمعت فريقه بفريق شتوتجارت، والتي انتهت بالتعادل 2-2، ثم سمح له باستكمال المباراة، خاصة أن المدربين أرادا اللعب بصفوف مكتملة.
في البداية تمت معاقبته بسبب خطأ ارتكبه ضد أتاكان كارازور، لاعب شتوتجارت، في الدقيقة 65، وتم استبدال قائد الفريق، ولكن يبدو أن إصابته لم تكن خطيرة.
وتقدم شتوتجارت بهدفين أمام حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب الدوري الهولندي، حيث سجل هدفي شتوتجارت أنجيلو ستيلير، الذي يأمل الفريق الألماني في تمديد تعاقده خلال الأسابيع المقبلة، وكذلك اللاعب كريس فيهريش.
وفي الشوط الثاني، سجل جيف شابوت، لاعب شتوتجارت، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه، ثم سجل تشيوبا أكبوم هدف التعادل.
وعاد دينيز أونديف للمشاركة في تدريبات شتوتجارت، ولكنه لم يشارك في المباراة الودية، قبل استئناف الفريق لمبارياته بالدوري الألماني بمواجهة أوجسبورج يوم الأحد المقبل بعد انتهاء العطلة الشتوية.
وفي مباراة ودية أخرى أقيمت اليوم الأحد، خسر يونيون برلين، مع مدربه الجديد شتيفن باومجارت، على أرضه أمام هولشتاين كيل.
واستعد باير ليفركوزن، حامل لقب الدوري الألماني، لمباراته يوم الجمعة المقبلة أمام بوروسيا دورتموند، بالفوز على روت فايس أوبرهاوزن بهدفين نظيفين سجلهما فلوريان فيرتز، من ركلة جزاء، وباتريك شيك.

أياكس
شتوتجارت
باير ليفركوزن
دورتموند
أوجسبورج
الدوري الألماني
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