تولوز يواصل الصحوة بـ «بصمة مغربية»

باريس (أ ف ب)

قاد المهاجم الدولي المغربي زكريا أبوخلال فريقه تولوز إلى مواصلة الصحوة، بتسجيله هدف الفوز الثمين على مضيفه لنس 1-0 في المرحلة السادسة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وسجل أبوخلال الهدف الوحيد في الدقيقة 73 من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه، إثر عرقلته من المدافع مالانج سار داخل المنطقة فانبرى لها بنجاح، رافعاً رصيده إلى ستة أهداف هذا الموسم.

ولعب لنس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61، إثر طرد لاعب وسطه البرتغالي دافيد بيريرا دا كوستا الذي دخل مطلع الشوط الثاني بدلاً من المغربي الآخر أنس الزروري.

وهو الفوز الثاني توالياً لتولوز، بعد الأول على سانت إتيان في المرحلة الماضية 2-1 عندما سجل أبوخلال هدف الانتصار في الدقيقة 85، والسابع هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 24 نقطة، وصعد إلى المركز الثامن بفارق الأهداف خلف لنس الذي مني بخسارته الرابعة هذا الموسم.

وحذا ستراسبورج حذو تولوز، وحقق فوزه الثاني توالياً، عندما قلب الطاولة على ضيفه أوكسير بفوز صريح 3-1.

وكان أوكسير البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه الإيفواري حامد جونيور تراوريه في الدقيقة 15، وانتظر أصحاب الأرض الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لإدراك التعادل بواسطة السنغالي حبيب ديارا من ركلة جزاء.

ومنح لاعب الوسط فيليكس لوماريشال التقدم لستراسبورج مطلع الشوط الثاني، إثر تمريرة من الهولندي إيمانويل إيميجا (59)، قبل أن يوجه الأخير الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الثالث، بعد تمريرة من المدافع البرتغالي دييغو موريرا (87).

وصعد ستراسبورج إلى المركز العاشر برصيد 20 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف أوكسير الذي تراجع إلى المركز التاسع.

واستغل أنجيه عاملي الأرض والجمهور، وتغلب على ضيفه بريست، مفاجأة الموسم الماضي، بهدفين سجلهما إيستيبان لوبول (6) والسنغالي إبراهيما نيانيه (95).

وهو الفوز الرابع لأنجيه هذا الموسم، وتقدم إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف بريست الذي تراجع إلى المركز الثاني عشر.