مانشستر يونايتد يوقف انتصارات ليفربول في «البريميرليج»



لندن (د ب أ)



أوقف مانشستر يونايتد انتصارات مضيفه ليفربول، وتعادل معه 2-2، في المباراة التي جمعتهما، ضمن الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعد 3 انتصارات متتالية، تعادل ليفربول في مباراة اليوم، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ست نقاط أمام أرسنال، الذي لعب 20 مباراة مقابل 19 خاضها ليفربول وله مباراة مؤجلة.

في المقابل، أوقف مانشستر يونايتد بهذا التعادل سلسلة هزائمه في ثلاث مباريات متتالية بالدوري، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 52، ولكن تقدم مانشستر يونايتد لم يدم أكثر من سبع دقائق، حيث تمكن كودي جاكبو من تعديل النتيجة في الدقيقة 59 .

وسجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 80 سجل مانشستر يونايتد هدف التعادل عن طريق أماد ديالو.

وبالهدف الذي سجله صلاح اليوم رفع رصيد أهدافه إلى 18 هدفاً في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بفارق هدفين أمام إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، كما تقاسم المركز السابع بقائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة العريقة، مع النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، لاعب أرسنال السابق، ولكل منهما 175 هدفاً.

كما يتربع صلاح على قمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بالبطولة، بعدما قدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه، متفوقاً بفارق 3 تمريرات على بوكايو ساكا، نجم أرسنال، صاحب المركز الثاني بالقائمة.

وباتت هذه هي المباراة الرابعة على التوالي التي يزور فيها صلاح شباك مانشستر يونايتد في جميع البطولات.

ويعتبر مانشستر يونايتد هو الضحية المفضلة لصلاح طوال مسيرته الاحترافية، حيث كان هذا الهدف هو السادس عشر الذي يسجله صلاح في شباك مانشستر يونايتد في 17 لقاءً بمختلف المسابقات، الذي صنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

ورغم هذا التعادل، يظل مانشستر يونايتد بدون أي انتصار في آخر خمس مباريات له بكافة المسابقات، كما فشل مانشستر يونايتد في تحقيق انتصاره الأول في ملعب ليفربول ببطولة الدوري منذ 9 أعوام، حيث يرجع آخر فوز له على ليفربول في آنفيلد بالمسابقة إلى 17 يناير 2016، حينما انتصر 1- صفر.