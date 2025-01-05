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الرياضة

سان جيرمان بطل «كأس الأبطال»

سان جيرمان بطل «كأس الأبطال»
5 يناير 2025 23:00

 
الدوحة (أ ف ب)

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قاد المهاجم الدولي عثمان ديمبلي فريقه باريس سان جيرمان إلى الاحتفاظ بلقب كأس الأبطال الفرنسية لكرة القدم للمرة الثالثة توالياً، بتسجيله هدف الفوز على موناكو 1-0 الأحد أمام 39682 ألف متفرج على ملعب 974 المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.
وسجل ديمبلي هدف اللقاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة، بعدما تابع كرة عرضية من البديل الإسباني فابيان رويس مرت من أمام الجميع، داخل المرمى الخالي من حارسه السويسري فيليب كون.
وتألق كون بشكل كبير في المباراة بتصديه لمحاولات خطرة لسان جيرمان في الدقائق 21 و23 و44 و52 و54 و74 و90، فيما تكفلت العارضة بإبعاد كرة ديزيريه دويه (9).
ورفع سان جيرمان عدد ألقابه القياسية في المسابقة إلى 13، في حين فشل موناكو في إضافة لقب خامس إلى خزائنه بعد أعوام 1961 و1985 (كانت تعرف بتحدي الأبطال) و1997 و2000.
ومُني موناكو اللاهث خلف لقبه الأول منذ عام 2017 عندما تُوج بالدوري، بخسارة ثالثة في نهائي كأس الأبطال أمام سان جيرمان بعد عامي 2017 (1-2) و2018 (0-4).

فرنسا
باريس سان جيرمان
موناكو
عثمان ديمبلي
الدوحة
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