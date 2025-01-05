بيراميدز يصعق الترجي في الوقت القاتل



القاهرة (أ ف ب)



حرم بيراميدز المصري ضيفه الترجي التونسي من بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما قلب الطاولة عليه في الوقت القاتل، وألحق به الخسارة الأولى في المسابقة القارية 2 - 1، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لدور المجموعات.

وتقدم فريق «باب سويقة» بهدف الجزائري يوسف البلايلي في الدقيقة 56 حتى الدقيقة الأخيرة، لكن الفريق المصري سجل هدفين سريعين عبر البديل مصطفى فتحي (90) وإبراهيم عادل (93)، معززاً آماله في بلوغ دور الثمانية.

وبقي الترجي في الصدارة بسبع نقاط وبفارق المواجهات أمام بيراميدز، فيما يأتي ساجرادا اسبرانسا الأنغولي ثالثاً بخمس نقاط، إثر تغلبه على دجوليبا المالي 1-0، الذي تجمد رصيده عند نقطتين.

ودخل الفريق المصري اللقاء على وقع غيابات مؤثرة في خط دفاعه بسبب الإصابات التي طالت الظهير المغربي محمد الشيبي وأحمد توفيق، فضلاً عن استمرار غياب لاعب الوسط مهند لاشين.

واعتمد المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش على المهاجمين الكونغولي الديموقراطي فيستون ماييلي والنيجيري سوديق أوجولا والمغربي وليدي الكرتي.

في المقابل شارك الفريق التونسي بصفوف مكتملة، إذ اعتمد المدرب الروماني لورنتسيو ريجيكامف في خطه الأمامي على البلايلي، إلى جانب مواطنه محمد أمين توغاي، والمهاجم البرازيلي يان ساس، والجنوب أفريقي إلياس موكوانا.

وفرض بيراميدز إيقاعه في بداية اللقاء، حيث بحث باكراً عن التقدم من خلال تكثيف طلعاته نحو المنطقة التونسية، فيما اعتمد الضيوف على التكتل الدفاعي لاستيعاب ضغط أصحاب الأرض مع الانطلاق بالمرتدات السريعة.

وكانت الفرصة الأخطر في الشوط الأول لماييلي الذي انفرد وسدد كرة قوية بمحاذاة القائم (35)، كما أهدر موكوانا فرصة مثالية، بعدما انفرد وسدد نحو الحارس أحمد الشناوي (42).

وبدا الترجي الأنشط هجومياً مع انطلاق الشوط الثاني، حيث تحمل الدفاع المصري عبئا كبيرا أمام الضغط التونسي، وأهدر يان ساس فرصة مؤاتية، بعدما سدد كرة قوية على الطاير إثر تبادله الكرة مع البلايلي فوق المرمى (49).

وافتتح البلايلي التسجيل بتسديدة من مسافة قريبة إلى الشباك مستثمراً عرضية مميزة من محمد بن علي عن الجهة اليمنى (56).

واستعاد بيراميدز زمام المبادرة محاولاً تدارك الموقف، فأطاح النيجيري أوجولا بالكرة بعيداً عن الشباك اثر تسديدة مقصية (64).

وأجرى يورتشيتش تبديلات هجومية، حيث دفع برمضان صبحي وكريم حافظ ومصطفى فتحي لزيادة الفعالية واستثمار الفرص، حتى نجح فتحي في إدراك التعادل، بعدما سدد كرة بعيدة استقرت في شباك الحارس أمان الله مميش الذي توقع أن تكون كرة عرضية (90).

وبعد ثلاث دقائق، اقتنص عادل الفوز لبيراميدز بتسديدة رائعة إلى يسار مميش، إثر تمريرة حاسمة منميزة من فتحي (93).