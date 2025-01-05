الوحدة والوصل وبني ياس.. «مهمة التعويض» في «أدنوك للمحترفين»

مراد المصري (أبوظبي)

تختتم اليوم «الجولة الـ11» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات، وترفع الأندية شعار التعويض وجمع النقاط لتصحيح المسار، حيث يلتقي الوصل «حامل اللقب» مع العروبة، والوحدة مع دبا الحصن، وخورفكان مع بني ياس.

ويتطلع الوصل الذي جمع 13 نقطة إلى تحسين موقعه على سلم الترتيب، وذلك عندما يلتقي العروبة صاحب المركز الأخير «3 نقاط»، في مواجهة يريد «الإمبراطور» الاستفادة فيها من عاملي الأرض والجمهور في استاد زعبيل.

وجاءت خسارة الوصل أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية، لتكون الثالثة له هذا الموسم في 10 مباريات، مقابل خسارته مرة واحدة طوال الموسم الماضي، وهو ما يجعل «الأصفر» مطالباً بمصالحة الجماهير في اللقاء، فيما يتطلع العروبة إلى حصد أي نقاط ممكنة، من أجل تعزيز حظوظه في صراع الهروب من الهبوط.

ويلعب الوحدة مع دبا الحص على استاد آل نهيان في أبوظبي، ويريد «العنابي» مداواة الجراح، بعد الخسارة أمام الشارقة في الدوري، ثم الخروج على يد الفريق نفسه من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وتعتبر المواجهة هي الأولى بين الفريقين في «دوري المحترفين»، فيما سبق أن التقيا 5 مرات في مسابقات أخرى، حقق «أصحاب السعادة» الفوز فيها جميعاً، ولم يعرف الوحدة الخسارة في آخر 15 مباراة أمام الفرق الصاعدة من «دوري الأولى».

ويخوض خورفكان وبني ياس مباراة مهمة للغاية على استاد صقر بن محمد القاسمي، خصوصاً أن النقاط الثلاث تمنح الفريق الفائز دفعة كبيرة للتقدم إلى المراكز الدافئة.

وتميل الكفة لـ «السماوي» بانتزاعه 5 انتصارات في 8 لقاءات سابقة، مقابل فوزين لـ«النسور» والتعادل مرة، إلا أن بني ياس يمر بـ«منحنى سلبي» في الآونة الأخيرة، ويعتبر أقل فرق «دورينا» تسديداً بإجمالي 86 مرة، فيما لم يعرف الفوز، منذ تفوقه على عجمان في الجولة الثالثة، ليتوقف رصيده عند 8 نقاط، في مقابل تحسن أداء خورفكان تدريجياً، بدليل حصده الفوز الثالث في الجولة قبل الماضية ليصل إلى «النقطة 11».