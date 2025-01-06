مساهمات فينيسيوس تُرسخ أقدامه مع الجزيرة

مراد المصري (أبوظبي)

رسخ فينيسيوس ميلو، أقدامه مع الجزيرة بمساهمات تهديفية مؤثرة مؤخراً، وذلك مع مواصلة اللاعب الشاب الذي انضم الصيف الماضي إلى صفوف «فخر أبوظبي»، في الانسجام مع المجموعة تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة.

وسجل فينيسيوس هدفاً في انتصار الجزيرة على البطائح 3-0، ضمن دوري أدنوك للمحترفين، وهو هدفه الثالث في خمس مباريات خاضها في الدوري مع تمريرتين حاسمتين، إلى جانب تسجيله هدفاً في شباك العين قبل أيام في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، كان له دور في تأهل فريقه لاحقاً إلى الدور نصف النهائي.

ويبلغ فينيسيوس من العمر 22 عاماً، وهو الذي يجيد القيام بأدوار هجومية، وبدأ في الدخول في أجواء المنافسات بشكل أكبر في المباريات الأخيرة، ليؤكد أنه أحد أنجح الصفقات خلال الصيف في ملاعبنا.

وجاء تألق فينيسيوس في وقت يتطور خلاله أداء الجزيرة هذا الموسم، بعدما وصل للنقطة رقم 20 بعد أول 11 جولة، مع تواجده في بقية البطولات أيضاً، ليؤكد أن طموحات الموسم كبيرة ومستمرة، بعد تعثرات الموسم الماضي.