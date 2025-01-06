الإثنين 6 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مساهمات فينيسيوس تُرسخ أقدامه مع الجزيرة

مساهمات فينيسيوس تُرسخ أقدامه مع الجزيرة
6 يناير 2025 10:03

مراد المصري (أبوظبي)
رسخ فينيسيوس ميلو، أقدامه مع الجزيرة بمساهمات تهديفية مؤثرة مؤخراً، وذلك مع مواصلة اللاعب الشاب الذي انضم الصيف الماضي إلى صفوف «فخر أبوظبي»، في الانسجام مع المجموعة تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة.
وسجل فينيسيوس هدفاً في انتصار الجزيرة على البطائح 3-0، ضمن دوري أدنوك للمحترفين، وهو هدفه الثالث في خمس مباريات خاضها في الدوري مع تمريرتين حاسمتين، إلى جانب تسجيله هدفاً في شباك العين قبل أيام في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، كان له دور في تأهل فريقه لاحقاً إلى الدور نصف النهائي.
ويبلغ فينيسيوس من العمر 22 عاماً، وهو الذي يجيد القيام بأدوار هجومية، وبدأ في الدخول في أجواء المنافسات بشكل أكبر في المباريات الأخيرة، ليؤكد أنه أحد أنجح الصفقات خلال الصيف في ملاعبنا.
وجاء تألق فينيسيوس في وقت يتطور خلاله أداء الجزيرة هذا الموسم، بعدما وصل للنقطة رقم 20 بعد أول 11 جولة، مع تواجده في بقية البطولات أيضاً، ليؤكد أن طموحات الموسم كبيرة ومستمرة، بعد تعثرات الموسم الماضي.

أخبار ذات صلة
الوحدة والوصل وبني ياس.. «مهمة التعويض» في «أدنوك للمحترفين»
العين والشارقة.. «التعادل العاشر»!
الجزيرة
دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
الحسين عموتة
آخر الأخبار
«الفارق الضئيل» يُشعل «سباق القمة» في دوري «الأولى»
الرياضة
«الفارق الضئيل» يُشعل «سباق القمة» في دوري «الأولى»
اليوم 10:33
تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم نيو أورليانز
الأخبار العالمية
تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم نيو أورليانز
اليوم 10:23
"الاتحاد للطيران" توضح سبب إلغاء إقلاع الرحلة "EY461" من ملبورن إلى أبوظبي
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" توضح سبب إلغاء إقلاع الرحلة "EY461" من ملبورن إلى أبوظبي
اليوم 10:12
«سباق الأمنيات» في جزيرة الحديريات
الرياضة
«سباق الأمنيات» في جزيرة الحديريات
اليوم 10:12
مساهمات فينيسيوس تُرسخ أقدامه مع الجزيرة
الرياضة
مساهمات فينيسيوس تُرسخ أقدامه مع الجزيرة
اليوم 10:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©