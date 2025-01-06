«سباق الأمنيات» في جزيرة الحديريات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» تنظيم النسخة السابعة من الفعالية الخيرية المميزّة «سباق الأمنيات»، الذي يُعدّ حدثاً مجتمعياً هادفاً يجمع العائلات والأفراد لإدخال السعادة والأمل في قلوب الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، وتُقام الفعالية يوم الأحد المقبل في جزيرة الحديريات بمنطقة (321 سبورتس).

تُقام هذه الفعالية تحت رعاية حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، وبدعم من بنك أبوظبي التجاري، وتنظيم شركة «جلف مولتي سبورت»، لتجمع بين اللياقة البدنية، الترفيه، والعمل الخيري في حدث واحد.

تتضمن فعالية «سباق الأمنيات» فئات سباقات تناسب جميع الأعمار ومستويات اللياقة، مما يتيح الفرصة للجميع للمشاركة في أجواء مناسبة للعائلات مليئة بالمرح والترفيه، جنباً إلى جنب مع دعم قضية نبيلة، ما يُعزّز روح المجتمع والفرح بالعطاء.

وعلّق هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، قائلاً: «فعالية سباق الأمنيات ليست مجرد سباق؛ إنها احتفال بالأمل والإنسانية، كل خطوة يخطوها المشاركون وكل مساهمة تُقرّبنا من تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، مما يمنحهم القوة والسعادة التي يستحقونها، ونحن نُعبّر عن شكرنا العميق للشيخة شيخة بنت سيف على دعمها المستمر، وكذلك لبنك أبوظبي التجاري وجلف مولتي سبورت على مساهماتهم القيّمة.. معاً، نُحدث تأثيراً دائماً في حياة هؤلاء الأطفال».

ويُخصص ريع الفعالية لتحقيق أمنيات الأطفال الذين يواجهون تحديات صحية صعبة، ما يخلق لحظات فرح وإيجابية تُلهمهم بالقوة والأمل في معركتهم ضد المرض.