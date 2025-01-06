الإثنين 6 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الفارق الضئيل» يُشعل «سباق القمة» في دوري «الأولى»

«الفارق الضئيل» يُشعل «سباق القمة» في دوري «الأولى»
6 يناير 2025 10:33

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬
أشعلت نتائج «الجولة 11»، من دوري الدرجة الأولى، الصراع على قمة الترتيب، والذي يجمع فرق العربي المتصدر برصيد 23 نقطة من 10 مباريات، ودبا الوصيف، وله 22 نقطة بالعدد ذاته من المباريات، مقابل 20 نقطة للظفرة المتراجع إلى المركز الثالث، والغائب عن مشهد الجولة الأخيرة بداعي الراحة.
وشهدت «الجولة 11»، تعثر العربي بالتعادل أمام مضيفه الحمرية 1-1، فيما قلص دبا «الوصيف» الفارق مع المتصدر إلى نقطة بفوزه على ضيفه مجد 3-0، وارتقى الفجيرة إلى المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بالفوز على الإمارات 2-1، وواصل حتا «الخامس» نتائجه الإيجابية بالتفوق أمام مضيفه الذيد 3-0، وفي بقية المباريات، فاز الجزيرة الحمراء على جلف أف سي 3-2، ومصفوت أمام جلف يونايتد 1-0.
وبدا دبا صاحب المركز الثاني أكبر المستفيدين من نتائج الجولة، بحصده الفوز السابع في مشواره بثلاثية نظيفة أمام مجد، ليعزز «النواخذة»، حظوظه القوية في المنافسة على سباق التأهل، بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 23، كأقوى خط هجوم في الدوري، متفوقاً على العربي بفارق 5 أهداف.
ولم يمنع غياب البرازيلي دياجو دا سيلفا عن التسجيل في مباراة الجولة الأخيرة أمام مجد، احتفاظه بصدارة الهدافين برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع منافسيه الثنائي محمد ديوب مهاجم العربي، والذي سجل هدف فريقه الوحيد أمام الحمرية 1-1، وأنور سوسال لاعب وسط جلف أف سي، والذي سجل هدفاً لفريقه في المباراة امام الجزيرة الحمراء 2-3.
وتشهد الجولة المقبلة لدوري الدرجة الأولى، والمقررة يومي الجمعة والسبت على التوالي، مواجهات مرتقبة تتصدرها قمة حتا «الخامس»، ودبا «الوصيف» على استاد حمدان بن راشد، فيما يحل الظفرة، الساعي للعودة إلى القمة ضيفاً على يونايتد، ويستقبل العربي المتصدر ضيفه جلف يونايتد، ويلعب في بقية المباريات جلف أف سي والحمرية، مجد والجزيرة الحمراء، مصفوت والفجيرة.

أخبار ذات صلة
مهرجان ليوا الدولي 2025 يختتم منافساته من قمة «تل مرعب»
زوار ومشاركون: «ليوا الدولي» علاقة عشق وجداني

ترتيب فرق الصدارة 
1- العربي 23 نقطة من 10 مباريات
2- دبا 22 نقطة من 10 مباريات
3- الظفرة 20 نقطة من 9 مباريات
4- الفجيرة 17 نقطة من 9 مباريات

دوري الدرجة الأولى
الظفرة
النادي العربي
دبا الفجيرة
آخر الأخبار
سفيان رحيمي «هداف العالم» دولياً في 2024
الرياضة
سفيان رحيمي «هداف العالم» دولياً في 2024
اليوم 14:02
ليونيل ريتشي ينضم إلى «ليالي السعديات»
الترفيه
ليونيل ريتشي ينضم إلى «ليالي السعديات»
اليوم 13:42
الكونجرس الأميركي يصدق على نتيجة الانتخابات الرئاسية
الأخبار العالمية
الكونجرس الأميركي يصدق على نتيجة الانتخابات الرئاسية
اليوم 13:20
اختتام كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز
الرياضة
اختتام كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز
اليوم 13:15
ارتفاع حصيلة قتلى هجوم ماجدبورج
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى هجوم ماجدبورج
اليوم 13:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©