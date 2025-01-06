«الفارق الضئيل» يُشعل «سباق القمة» في دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

أشعلت نتائج «الجولة 11»، من دوري الدرجة الأولى، الصراع على قمة الترتيب، والذي يجمع فرق العربي المتصدر برصيد 23 نقطة من 10 مباريات، ودبا الوصيف، وله 22 نقطة بالعدد ذاته من المباريات، مقابل 20 نقطة للظفرة المتراجع إلى المركز الثالث، والغائب عن مشهد الجولة الأخيرة بداعي الراحة.

وشهدت «الجولة 11»، تعثر العربي بالتعادل أمام مضيفه الحمرية 1-1، فيما قلص دبا «الوصيف» الفارق مع المتصدر إلى نقطة بفوزه على ضيفه مجد 3-0، وارتقى الفجيرة إلى المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بالفوز على الإمارات 2-1، وواصل حتا «الخامس» نتائجه الإيجابية بالتفوق أمام مضيفه الذيد 3-0، وفي بقية المباريات، فاز الجزيرة الحمراء على جلف أف سي 3-2، ومصفوت أمام جلف يونايتد 1-0.

وبدا دبا صاحب المركز الثاني أكبر المستفيدين من نتائج الجولة، بحصده الفوز السابع في مشواره بثلاثية نظيفة أمام مجد، ليعزز «النواخذة»، حظوظه القوية في المنافسة على سباق التأهل، بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 23، كأقوى خط هجوم في الدوري، متفوقاً على العربي بفارق 5 أهداف.

ولم يمنع غياب البرازيلي دياجو دا سيلفا عن التسجيل في مباراة الجولة الأخيرة أمام مجد، احتفاظه بصدارة الهدافين برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع منافسيه الثنائي محمد ديوب مهاجم العربي، والذي سجل هدف فريقه الوحيد أمام الحمرية 1-1، وأنور سوسال لاعب وسط جلف أف سي، والذي سجل هدفاً لفريقه في المباراة امام الجزيرة الحمراء 2-3.

وتشهد الجولة المقبلة لدوري الدرجة الأولى، والمقررة يومي الجمعة والسبت على التوالي، مواجهات مرتقبة تتصدرها قمة حتا «الخامس»، ودبا «الوصيف» على استاد حمدان بن راشد، فيما يحل الظفرة، الساعي للعودة إلى القمة ضيفاً على يونايتد، ويستقبل العربي المتصدر ضيفه جلف يونايتد، ويلعب في بقية المباريات جلف أف سي والحمرية، مجد والجزيرة الحمراء، مصفوت والفجيرة.

ترتيب فرق الصدارة

1- العربي 23 نقطة من 10 مباريات

2- دبا 22 نقطة من 10 مباريات

3- الظفرة 20 نقطة من 9 مباريات

4- الفجيرة 17 نقطة من 9 مباريات