صلاح يواصل كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام في البريميرليج

معتز الشامي (أبوظبي)



عادل محمد صلاح، نجم ليفربول، رقم الفرنسي تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتفوّق على الرقم القياسي المذهل الذي يحمله لويس سواريز، بعد تسجيله الهدف الثامن عشر هذا الموسم ضد مانشستر يونايتد، مساء الأحد ليدخل اللاعبين السابقين ضمن قائمة ضحايا من لاعبين سابقين كثر حطم أرقامهم في البريميرليج.

وتقدم ليفربول بهدف مفاجئ لمانشستر يونايتد في بداية الشوط الثاني على ملعب آنفيلد مساء الأحد، إذ سدد ليساندرو مارتينيز في مرمى أليسون، لكن كودي جاكبو عادل النتيجة لفريق لآرني سلوت بعد بضع دقائق. ثم منح صلاح أصحاب الأرض التقدم من ركلة جزاء، قبل أن يسجل أماد ديالو هدف التعادل الدرامي في وقت متأخر، ليضمن تقاسم الفريقين نقاط المباراة في مباراة مثيرة بالتعادل 2-2.

ورغم خيبة أمل ليفربول، فإن هدف صلاح كان له أهمية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ عادل المهاجم المصري الرقم القياسي لأسطورة آرسنال تيري هنري باعتباره سابع أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتساوى هنري وصلاح برصيد 175 هدفاً لكل منهما، ولا يزال مهاجم ليفربول بعيداً بفارق 85 هدفاً عن آلان شيرار أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز بلا منازع.

وبفضل هدفه في مرمى مانشستر يونايتد، حطم صلاح أيضاً الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يحمله أسطورة ليفربول لويس سواريز.

ووفقاً لـ«أوبتا»، فإن صلاح لديه أكبر عدد من الأهداف في أول 19 مباراة له في الموسم، حيث ساهم بـ 31 هدفاً (سجل 18 هدفاً، وصنع 13) حتى الآن هذا الموسم، أكثر بهدف واحد من سواريز الذي سجل 30 هدفاً في المرحلة نفسها بموسم 2013-14 عندما سجل 23 هدفاً، وصنع 7، وأشار صلاح إلى أن هذا سيكون آخر موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، إذ من غير المرجح أن يمدد عقده الحالي. وبالتالي، سيستهدف بشكل واقعي الوصول إلى رقم آندي كول لـ 187 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتاج إلى 12 هدفاً آخر للوصول إلى المركز الرابع في كتب الأرقام القياسية على مر العصور، وهو ما سيجعله يتخلف فقط خلف شيرر وهاري كين وواين روني.

إضافة إلى ذلك، كانت هناك 5 مناسبات سجل فيها لاعب أو ساهم بالأهداف في 12 مباراة متتالية أو أكثر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان صلاح يحمل 3 من هذه الأرقام القياسية:



15 مباراة - جيمي فاردي (2015)

15 مباراة - محمد صلاح (2021)

12 مباراة - ستان كوليمور (1995)

12 مباراة - محمد صلاح (2023)

12 مباراة - محمد صلاح (2024-2025)