كلباء يحافظ على سلسلة «لا هزيمة» في 6 جولات متتالية

فيصل النقبي (كلباء)

حافظ كلباء على سجله المتميز هذا الموسم، على سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم للجولة السادسة على التوالي منذ خسارته الأخيرة أمام الوحدة بنتيجة 1-3 في الجولة السادسة.

وحقق الفريق الفوز في الجولة السابعة على العروبة بنتيجة 3-0، وتعادل مع شباب الأهلي بنتيجة 0-0 في الجولة الثامنة، ومع الجزيرة بنتيجة 1-1 في الجولة التاسعة، كما تعادل مع العين في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بنتيجة 3-3، وتعادل مع دبا الحصن بنتيجة 2-2 في الجولة العاشرة، قبل أن ينتصر على عجمان بنتيجة 3-2 في الجولة الحالية.

ويعود الفضل في هذه النتائج المميزة، ووصول الرصيد إلى 17 نقطة، إلى المدرب الصربي فوك رازوفيتش، وإلى التوليفة الهجومية المتميزة المكونة من الرباعي مهدي قايدي، وشهريار، وسامان قدوس، ودانييل بيسا، بالإضافة إلى بقية اللاعبين الذين يقدمون أداءً رائعاً.

وقد سجل هذا الرباعي 16 هدفاً من أصل 20 هدفاً للفريق، ما يُبرز تأثيرهم الهجومي الكبير.