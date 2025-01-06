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الرياضة

ديوكوفيتش لا يزال يشعر بالتوتر في مطار ملبورن

ديوكوفيتش لا يزال يشعر بالتوتر في مطار ملبورن
6 يناير 2025 11:22


سيدني (رويترز)
اعترف نوفاك ديوكوفيتش بأنه لا يزال يشعر بالتوتر عندما يهبط من الطائرة في مطار ملبورن، بعد ترحيله من أستراليا قبل ثلاث سنوات، وتم إلغاء تأشيرة اللاعب الصربي الحائز 24 بطولة كبرى قبل بطولة أستراليا المفتوحة للتنس عام 2022 بعد أيام من الإثارة بشأن قواعد جائحة كوفيد المتعلقة بدخول البلاد، وعدم حصوله على التطعيم اللازم.
وقال ديوكوفيتش في مقابلة مع صحيفة هيرالد صن التي تصدر في ملبورن «يجب أن أكون صريحاً تماماً، في آخر مرتين حضرت فيهما إلى أستراليا، للمرور عبر مراقبة جوازات السفر والهجرة - تعرضت لصدمة طفيفة من ثلاث سنوات مضت، لا تزال بعض الآثار باقية عندما أمر بمنطقة مراقبة جوازات السفر، فقط للتحقق مما إذا كان شخص ما من منطقة الهجرة يقترب مني، الشخص الذي يفحص جواز سفري - هل سيأخذونني، أو يحتجزونني مرة أخرى، أو يدعوني أدخل البلاد؟ يجب أن أعترف أن لدي هذا الشعور».
وعاد ديوكوفيتش إلى ملبورن بارك عام 2023 بعد انتهاء أسوأ فترة من الوباء، وفاز بلقبه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة.
وأضاف اللاعب (37 عاماً) «لا أشعر بأي استياء أو غضب بصراحة. ولا أحمل ضغينة. جئت على الفور في العام التالي.. وفزت، كان والداي، وكل فريقي هناك، وكان ذلك في الواقع أحد أكثر الانتصارات العاطفية التي حققتها على الإطلاق بالنظر إلى كل ما مررت به في العام السابق».
ويسعى ديوكوفيتش، المصنف السابع عالمياً، إلى حصد لقبه 25 في البطولات الكبرى، عندما تنطلق بطولة أستراليا المفتوحة 2025 يوم الأحد المقبل. 

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