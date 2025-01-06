70 ألف زائر للنسخة الثانية من «خورفكان البحري»

الشارقة (الاتحاد)

اختتم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، فعاليات مهرجان خورفكان البحري في نسخته الثانية، الذي أُقيم على مدار عشرة أيام متواصلة، من 27 ديسمبر الماضي، وحتى 5 يناير الجاري.

وقام خالد جاسم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بتكريم شركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة، الراعية والداعمة والمشاركة في المهرجان، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة وإسهاماتهم في دعم فعاليات المهرجان.

حضر حفل التكريم الدكتور عبدالله سليمان الكابوري، مدير دائرة شؤون الضواحي بالشارقة، وأحمد عيسى الحوسني، مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، والمهندس عبدالرحمن النقبي، مدير بلدية خورفكان، والمهندس علي النقبي، عضو المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وعدد كبير من الشخصيات والمسؤولين، ورؤساء الوفود الخليجية المشاركة.

سجل المهرجان حضوراً كبيراً وصل إلى 70 ألفاً و420 زائراً استمتعوا خلال 10 أيام بأجواء مميزة جمعت بين التراث البحري والمتعة والمرح والتجارب الغنية، حيث يحرص المهرجان على الاحتفاء بالتراث البحري، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز استراتيجية صون التراث الإماراتي، وتعريف جميع أفراد المجتمع المحلي والعالمي بالعادات والتقاليد المرتبطة بالبحر.

شارك في المهرجان أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة قدموا مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتراثية والترفيهية، ما جعل المهرجان منصة مثالية للتفاعل، من خلال العروض الحية التي عبرت عن عبق التاريخ والموروث البحري، إلى جانب عروض موسيقية وورش عمل ومعارض، ما جعلها تجربة ثقافية وترفيهية مميزة لجميع الزوار.

وأعرب زوار المهرجان عن إعجابهم بالتنظيم المميز وتنوع الأنشطة، مشيرين إلى أن المهرجان قد نجح في أن يكون وجهة ترفيهية مثالية للعائلات والأفراد على حد سواء، حيث أصبح جزءاً من جهود إمارة الشارقة في تعزيز الثقافة البحرية، ومنصة توفر تجربة استثنائية للمجتمع المحلي والزوار من مختلف أنحاء الدولة لتعزيز جودة الحياة.