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الرياضة

اختتام كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

اختتام كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز
6 يناير 2025 13:15

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    أبوظبي (الاتحاد)
    اختتمت منافسات النسخة الـ 12 من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، التي أقيمت على مدار أربعة أيام في نادي أبوظبي للفروسية، بمشاركة أكثر من 300 فارس وفارسة، تنافسوا على جوائز قدرها 800 ألف درهم.
    وتم تنظيم البطولة برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ورئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات.
    شهد اليوم الأخير إقامة منافسات الفئة المحلية لدعم الفارسات المشاركات، وهي الفئة الجديدة المستحدثة في البطولة، وخلال منافسات الفئة المحلية أقيمت مسابقة الجولة الواحدة مع القفز 140 سم، وحسمتها بالمركز الأول الفارسة نينا كارولينا، وجاءت ثانياً الفارسة الشيخة لطيفة أحمد آل مكتوم، وثالثاً الفارسة نادية عبد العزيز تريم.
    كما شهدت المنافسات أيضاً تصدر الفارسة آية صفي الدين لمنافسات الجولة الواحدة ضد الساعة 120-125 سم، وفي حديثها، بعد الفوز قالت صفي الدين: «إنها لحظة فخر حقيقي بالنسبة لي ولفريقي بالكامل، ولم أتوقع الفوز بصراحة. ممتنة للغاية لكل من ساهم في جعل هذا ممكناً، وبالطبع أود أن أشكر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية على تنظيم البطولة، وإتاحة هذه الفرصة الرائعة لنا للمنافسة في هذه الرياضة».
    توج الفائزين في ختام المنافسات الدكتور عبد الله علي الخوري، ممثل ديوان الرئاسة، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي. 
    واختتمت الفعالية بإجمالي 29 جولة أقيمت عبر سبع فئات تنافسية، بما في ذلك مسابقة قفز الحواجز من جولتين وقفز الحواجز للخيول الصغيرة، وفئة قفز الحواجز للأطفال، وفئة الناشئين، وفئة الشباب دون 25 عاماً، والفئة المحلية. وقد قدم الفرسان المشاركون من دولة الإمارات، ومن جميع أنحاء العالم أداءً رائعاً استحق الثناء، وعزز من مستوى المنافسة.
    يشار إلى أن كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز انطلقت بهدف تمكين الفتيات والنساء، وتطورت مع مرور السنوات لتصبح رمزاً للتميز للفرسان والفارسات على السواء، وتحظى بإشادة واسعة النطاق بفضل إبرازها للمواهب المتميزة، وتسليط الضوء على تفرد هذه الرياضة المرموقة.
    وفي نسختها الثانية عشرة، عزز كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز مكانتها واحدة من أهم فعاليات الفروسية في المنطقة، حيث تعمل على رعاية المواهب المحلية، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتميز في رياضة الفروسية. 

 

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