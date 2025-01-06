سفيان رحيمي «هداف العالم» دولياً في 2024

سلطان آل علي (دبي)

سجل المغربي سفيان رحيمي، مهاجم نادي العين، اسمه في التاريخ بتربعه على قائمة هدافي العالم لعام 2024 على المستوى الدولي، وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء (IFFHS).

الإنجاز جاء بعدما سجل 20 هدفاً دولياً (البطولات القارية) في هذا العام، متفوقاً على أبرز نجوم كرة القدم العالمية، ليؤكد مكانته كأحد أفضل اللاعبين في الساحة الدولية.

حقق سفيان رحيمي هذا الإنجاز الاستثنائي بفضل 16 هدفاً سجلها مع العين في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس القارات، إلى جانب 4 أهداف دولية مع منتخب المغرب، وهذا التألق يجعله أول لاعب مغربي يتصدر قائمة هدافي العالم في تاريخ الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، وسادس اللاعبين الذين يحققون هذا الإنجاز على مستوى الأندية العربية.

وفقاً للبيانات التي نشرها الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، فقد كانت المنافسة مغربية على الصدارة بين رحيمي (20 هدفاً) وأيوب الكعبي (19 هدفاً). وتفوق رحيمي على أسماء لامعة في كرة القدم العالمية مثل إيرلينج هالاند (17) وهاري كين (16)، وكريستيانو رونالدو (14)، وغيرهم من الأسماء الكبيرة.

على مستوى النادي، كان رحيمي عنصراً حاسماً في نجاحات نادي العين، حيث قاد الفريق لتحقيق انتصارات مهمة بفضل أهدافه الحاسمة، حيث أظهر قدرة استثنائية على التسجيل وصناعة الفرص، ما أدّى إلى تتويج «الزعيم» بلقب دوري أبطال آسيا، بعد غياب أكثر من 20 عاماً.

رحيمي لم يكتفِ بتسجيل الأهداف، بل كان ركيزة أساسية في الهجوم، ما جعله نجماً بارزاً على مستوى القارة.

وعلى مستوى المنتخب، فقد سجل سفيان 4 أهداف دولية، وجاءت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وتصفيات أمم أفريقيا القادمة.

الجدير بالذكر أنّ أهداف الأولمبياد لا يتم احتسابها، فقد تألق رحيمي في الأولمبياد بشكل لافت، وحقق جائزة هداف البطولة بـ8 أهداف، وحصد البرونزية مع منتخب المغرب الأولمبي.

تصدر رحيمي القائمة متفوقاً على لاعبين ينشطون في أكبر الأندية الأوروبية مثل هالاند «مانشستر سيتي»، وهاري كين «بايرن ميونيخ»، هذا الإنجاز يبرز حجم التطور الكبير الذي شهده اللاعب، ويؤكد أن اللاعبين العرب قادرون على منافسة نجوم العالم.