أبوظبي.. برنامج حافل بالبطولات والمسابقات خلال يناير



أبوظبي (وام)

تستضيف العاصمة أبوظبي، خلال شهر يناير الجاري، العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى في مختلف الألعاب، وفي مقدمتها بطولات الفروسية والدراجات الهوائية، والألعاب القتالية مثل الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة.

وكانت انطلاقة الفعاليات مع بداية الشهر بمنافسات النسخة الـ 12 من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، والتي أسدل الستار على منافساتها أمس الأحد، بمشاركة قياسية بلغت 300 فارس وفارسة من 40 دولة. كما اختتمت أمس الأول، في قرية بوذيب، منافسات النسخة الأولى من بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة، والتي أقيمت بمشاركة 14 دولة وحظيت بإشادة واسعة من مسؤولي الاتحاد الدولي للفروسية.

وعلى صعيد رياضة الفروسية أيضاً، تقام منافسات سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات 18 يناير الجاري في الوثبة، فيما يقام سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كم في الوثبة.

كما تستضيف قرية بوذيب السباق التأهيلي الثاني للقدرة يوم 25 يناير الجاري، فيما يقام كأس الإمارات للخيول العربية للقدرة يوم 26 من الشهر الجاري، وتتواصل حالياً منافسات بطولة أبوظبي الكبرى للرماية والمقامة في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، والتي تستمر حتى 19 يناير الجاري.

وتستضيف جزيرة الحديريات عدة سباقات في رياضة الدراجات، وهي سباق ضد الساعة فردي الذي أقيم أمس، وسلسلة سباقات فالكون ضمان 4 غداً التي تقام «الثلاثاء»، كما يقام في الظفرة سباق ضمان ليوا للدراجات الهوائية يوم 11 من الشهر الجاري. وفي رياضة الجولف سيكون الحدث الأبرز بحسب مجلس أبوظبي الرياضي، هو النسخة الثانية من بطولة «تيم كب» والتي ستقام خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير الجاري. وفي الألعاب القتالية تستضيف مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية، منافسات الجولة الأولى للنسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد زايد للجوجيتسو خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير الجاري، فيما تستضيف سبيس أرينا في شاطئ الراحة منافسات النسخة الـ 57 من بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة يوم 16 يناير الجاري.

وتستضيف منطقة الظفرة يوم 26 يناير الجاري منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصقور، وفي الظفرة أيضاً تقام منافسات مزاينة الظفرة لجمال الخيل العربية في الفترة من 16 إلى 19 يناير الجاري، وفي 11 يناير الجاري تقام مباراة البولو الخيرية السنوية في نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، كما يستضيف النادي خلال الفترة من 27 يناير الجاري إلى 8 فبراير المقبل بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو.