الإثنين 6 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شباب الأهلي يحافظ على صدارة دوري السلة

شباب الأهلي يحافظ على صدارة دوري السلة
6 يناير 2025 16:56

علي معالي (أبوظبي)
حافظ فريق شباب الأهلي على صدارته لدوري السلة، بعد نهاية الجولة الـ 13، بالفوز على الوصل بنتيجة 123-61، في مباراة فرض فيها «الفرسان» سيطرته من البداية إلى النهاية، خلال مجريات أشواط المباراة من خلال التفوق في الأرباع الأول والثالث والرابع بنتيجة 31 - 12 و42 - 13 و34 - 14 وتفوق الوصل في الربع الثاني فقط بنتيجة 22 - 16، ليرفع شباب الأهلي رصيده من النقاط إلى 23 نقطة.
وتستمر مطاردة كل من الشارقة والنصر لـ «الفرسان» بعد فوز الشارقة على الظفرة 70 - 49 ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، وهو رصيد النصر نفسه بتفوقه على الجزيرة 111 - 86.

أخبار ذات صلة
الوحدة والوصل وبني ياس.. «مهمة التعويض» في «أدنوك للمحترفين»
العين والشارقة.. «التعادل العاشر»!
شباب الأهلي
كرة السلة
الوصل
دوري السلة
آخر الأخبار
كيف يحمي الدماغ ذاكرته من النسيان؟ اكتشاف جديد يكشف السر
التعليم والمعرفة
كيف يحمي الدماغ ذاكرته من النسيان؟ اكتشاف جديد يكشف السر
اليوم 15:35
حطام فضائي ضخم يثير الرعب في قرية كينية
الترفيه
حطام فضائي ضخم يثير الرعب في قرية كينية
اليوم 15:35
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية
اليوم 17:13
«الدفاع الدولي 2025» ينطلق في أبوظبي 16 فبراير
علوم الدار
«الدفاع الدولي 2025» ينطلق في أبوظبي 16 فبراير
اليوم 17:06
«الاتحاد للطيران» الشريك الرسمي لـ«دولي» الريشة الطائرة
الرياضة
«الاتحاد للطيران» الشريك الرسمي لـ«دولي» الريشة الطائرة
اليوم 17:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©