شباب الأهلي يحافظ على صدارة دوري السلة

علي معالي (أبوظبي)

حافظ فريق شباب الأهلي على صدارته لدوري السلة، بعد نهاية الجولة الـ 13، بالفوز على الوصل بنتيجة 123-61، في مباراة فرض فيها «الفرسان» سيطرته من البداية إلى النهاية، خلال مجريات أشواط المباراة من خلال التفوق في الأرباع الأول والثالث والرابع بنتيجة 31 - 12 و42 - 13 و34 - 14 وتفوق الوصل في الربع الثاني فقط بنتيجة 22 - 16، ليرفع شباب الأهلي رصيده من النقاط إلى 23 نقطة.

وتستمر مطاردة كل من الشارقة والنصر لـ «الفرسان» بعد فوز الشارقة على الظفرة 70 - 49 ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، وهو رصيد النصر نفسه بتفوقه على الجزيرة 111 - 86.