«الاتحاد للطيران» الشريك الرسمي لـ«دولي» الريشة الطائرة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات، شراكة جديدة مثيرة مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، بدء من موسم 2025.

وباعتبارها الشريك الرسمي العالمي الحصري للاتحاد الدولي للريشة الطائرة اعتباراً من عام 2025، ستكون الاتحاد للطيران حاضرة في فعاليات الجولة العالمية المرموقة للاتحاد الدولي للريشة الطائرة، بالإضافة إلى نهائيات الجولة العالمية للاتحاد الدولي للريشة الطائرة والبطولات العالمية للاتحاد الدولي للريشة الطائرة العالمية ونهائيات كأس سوديرمان للاتحاد الدولي للريشة الطائرة ونهائيات كأس توماس وأوبر للاتحاد الدولي للريشة الطائرة.

في هذه المناسبة، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في «الاتحاد للطيران»: «يسعدنا الترحيب بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة ليكون ضمن الفرق العالمية التي نقدّم لها رعايتنا الرياضية. إن الشعبية المتزايدة للريشة الطائرة في جميع أنحاء العالم، خاصة في آسيا، تتوافق تمامًا مع شبكة الاتحاد المتوسعة حيث نستعد للترحيب بـ 13 وجهة جديدة في عام 2025، نحن نقدر الفرصة للشراكة مع الفرق الرياضية في جميع أنحاء العالم والاستفادة من قوة الرياضة في توحيد المجتمعات، فبفضل هذه الشراكات الناجحة في عدد من البلدان، تمكنّا من الوصول إلى المشاهدين والمشجعين في جميع أنحاء العالم، ونتطلع إلى التواصل معهم بشكل مباشر في عام 2025».

وقال توماس لوند، الأمين العام للاتحاد الدولي للريشة الطائرة: «تمثل شراكتنا مع الاتحاد للطيران علامة فارقة مهمة للاتحاد الدولي للريشة الطائرة، حيث نتعاون مع شركة رائدة عالمياً في مجال السفر الجوي، وتشهد رياضة الريشة الطائرة مزيداً من النمو في مختلف أنحاء العالم، وبخاصة في آسيا، حيث تُعتبر رياضة عزيزة على قلوب الكثيرين وتخلق شبكة الاتحاد الواسعة في المنطقة وخارجها تآزراً ممتازاً مع أهدافنا معاً، نهدف إلى نشر هذه الرياضة بشكل أكبر والتواصل مع المشجعين في جميع أنحاء العالم وتقديم تجارب لا تُنسى في بطولاتنا الرئيسية».