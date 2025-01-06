سباق السيدات يُدشن «النسخة الـ 17» لمهرجان ولي عهد دبي للقدرة

محمد حسن (دبي)

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، في السادسة والنصف من صباح غدٍ الثلاثاء، سباق السيدات للقدرة لمسافة 101 كم، في افتتاح فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة بنسخته الـ17.

ويشتمل المهرجان على 3 سباقات أخرى، هي سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم، ويقام صباح بعد غدٍ الأربعاء، ويليه يوم الخميس، سباق اليمامة المخصص للأفراس فقط لمسافة 119 كلم، ثم السباق الرئيس، الذي يقام يوم السبت المقبل، وهو أيضاً لمسافة 119 كلم، ويقام برعاية شركة إعمار رائدة التطوير العقاري، وأحد الشركاء الأساسيين لنادي دبي للفروسية.



ورصدت اللجنة المنظمة للسباقات الأربعة بالمهرجان جوائز مالية قيمة تتجاوز 5 ملايين درهم، يتم توزيعها لأصحاب المراكز من الأولى حتى السابع عشر في سباقي السيدات واليمامة، وتوزع الجوائز المالية في سباق الإسطبلات الخاصة وسباق الكأس حتى المركز الثلاثين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد ظهر اليوم بمدينة دبي الدولية للقدرة بحضور أحمد الكعبي، نائب المدير العام لنادي دبي للفروسية، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية، وأحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية، وجوكويم مارسيل، رئيس اللجنة الفنية للسباقات، والدكتور يوسف سليمان، رئيس اللجنة البيطرية.

وتوجه أحمد الكعبي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على دعمهما غير المحدود لصناعة الفروسية بشكل عام ورياضة القدرة بشكل خاص.

وقال الكعبي: «يعد مهرجان ولي عهد دبي للقدرة حدثاً مهماً في عالم القدرة لارتباطه باسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، كما يشغل مكانة مرموقة ورفيعة الدرجة في البرنامج الدولي لسباقات القدرة، ونتطلع لاستضافة النسخة الـ 17 من المهرجان، ونحن على يقين بأنها ستكون واحدة من أفضل نسخ المهرجان، حيث يعمل جميع أفراد الفريق بجهد لإخراج حدث يليق بمكانته».

من جانبه، توجه الدكتور غانم الهاجري بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على دعمه المتواصل للفروسية وسباقات القدرة، خاصة في مدينة دبي الدولية للقدرة.

وقال إن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة يعتبر أحد دعائم الفروسية؛ نظراً لأهميته وتنوعه، من خلال اشتماله على 4 سباقات تقام لمدة 4 أيام، مضيفاً أن اتحاد الفروسية فخور بالتعاون مع نادي دبي للفروسية، من خلال هذه المهرجان أو جميع الفعاليات التي تستضيفها مدينة دبي الدولية للقدرة.

وقال أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية: «نحن في إعمار، نفخر برعاية المهرجان ودعم الفعاليات التي تحتفي بغنى ثقافتنا وتوطد أواصر الوحدة بين أفراد المجتمع وتبرز أسمى معاني التميز على الساحة العالمية، وإننا من خلال هذه الشراكة مع نادي دبي للفروسية، نستثمر في استمرارية التقاليد التي ترسم ملامح هويتنا، فضلاً عن المساهمة في نمو سباقات القدرة وازدهارها».