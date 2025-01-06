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الرياضة

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور رحلة على مدار 17 يوماً

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور رحلة على مدار 17 يوماً
6 يناير 2025 18:13


مصطفى الديب (أبوظبي)
يواصل نادي أبوظبي للصقارين استعداداته للنسخة الثانية عشرة من كأس رئيس الدولة، التي تنطلق الجمعة المقبل بمنطقة الفلاح بالعاصمة أبوظبي، وتستمر منافسات البطولة حتى 27 يناير الجاري، حيث تتواصل لسبعة عشر يوماً، وتدشن أشواط فئة الخليجيين البطولة بإقامة تحديات الجير للحر والشاهين التي تتضمن 12 شوطاً، وتستمر لثلاثة أيام.
وتفتتح منافسات العامة الملاك الاثنين المقبل، بأشواط الجير تبع للحر، والجرناس، ثم تقام يوم الثلاثاء المقبل منافسات الجير شاهين، ثم الجير قرموشة والجير، وتستمر أشواط العامة الملاك لثلاثة أيام، لتختتم في السادس عشر من الشهر الجاري.
وتبدأ أشواط العامة المفتوح في السابع عشر من الشهر الجاري، بتحديات الجير تبع فرخ، وجرناس، وتستمر لأربعة أيام، على أن تختتم في العشرين من يناير، وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة يوم الحادي والعشرين من الشهر لأشواط معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.
كما خصصت اللجنة المنظمة أربعة أيام لفئة العامة الهواة للسيدات، وتنطلق في الثاني والعشرين من يناير الجاري، على أن تختتم في الخامس والعشرين من الشهر نفسه، أما يوم السادس والعشرين من يناير فتم تخصيصه من جانب اللجنة المنظمة لأصحاب الهمم والناشئين.
وتختتم منافسات النسخة الثانية عشرة من كأس رئيس الدولة يوم السابع والعشرين من يناير الجاري بإقامة الأشواط النهائية لفئات العامة المفتوح للفرخ، والعامة الملاك للفرخ، والعامة المفتوح للجرناس، والعامة الملاك للجرناس. 

 

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