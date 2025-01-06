6 مواجهات في دوري سلة الكراسي المتحركة



العين (وام)

نظمت اللجنة البارالمبية الوطنية، ست مباريات في التجمع الثاني لدوري كرة السلة على الكراسي المتحركة، يومي «السبت» و«الأحد» في جامعة الإمارات بمدينة العين، وفاز نادي دبي لأصحاب الهمم على نادي خورفكان للمعاقين، بنتيجة 57 - 51، ونادي العين لأصحاب الهمم على نادي الثقة للمعاقين بنتيجة 50 - 43، كما تفوق نادي خورفكان على نادي الثقة للمعاقين، بنتيجة 58 - 35.

وشهدت المباراة الرابعة فوز نادي دبي لأصحاب الهمم على نادي العين لأصحاب الهمم بنتيجة 57 - 47، كما فاز نادي خورفكان للمعاقين على نادي العين لأصحاب الهمم بنتيجة 60 - 49، بينما اختتم التجمع بفوز نادي دبي لأصحاب الهمم على نادي الثقة للمعاقين بنتيجة 57 - 43.