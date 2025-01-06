مفاجآت بالجملة في سباقات الخيول بمضمار جبل علي



عصام السيد (دبي)



نظم مضمار جبل علي، اليوم الاثنين، السباق المؤجل من يوم السبت الماضي، والذي شهد منافسات قوية ونتائج متفاوتة امتزجت فيها المفاجآت بالنتائج غير المتوقعة للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، فيما بلغت قيمة الجوائز المالية المرصودة للحفل 490 ألف درهم.

وكان المهر «قاصد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين الوحيد الذي أرضى طموحات مرشحيه، قد حقق الفوز بجائزة ختام الأمسية للخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السابع لمسافة 1800 متر، على لقب سباق كأس أم سقيم البالغ إجمالي جوائزه المالية 72 ألف درهم، وسجل البطل 1:51:01 دقيقة.

وفاجأ «محبوب حمزة» لمحمد حارب العتيبة، بإشراف قيس عبود وقيادة برناردو بينيرو، منافسيه بفوزه بالسباق الافتتاحي لمسافة 1200 متر للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» من إنتاج الإمارات في سن أربع سنوات فقط على لقب كأس بورشه، البالغ إجمالي جوائزه المالية 50 ألف درهم، والذي أُقيم يوم السبت الماضي، وسجل البطل 1:25:71 دقيقة.

وحصد «سير هارموني» لحمدان سلطان السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي، جائزة الشوط الثاني لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة التي تتنافس على لقب الشعفار للاستثمار ستيكس البالغ إجمالي جوائزه المالية 60 ألف درهم، وسجل البطل «1:12:30 دقيقة.

وانتزع «كلاسيك سيتي»، للمالك والمدرب ارنست أورتيل وقيادة الكسندر دا سيلفا، فوزاً مهماً في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر على لقب ميدن ستيكس البالغ إجمالي جوائزه المالية 60 ألف درهم، برعاية سلسلة سباقات الإمارات للسرعة، بمشاركة نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة، وسجل البطل 1:26:16 دقيقة.

ونال «فايت زون» للشيخ حميد بن راشد النعيمي، بإشراف دوج واتسون وقيادة باتريك دوبس، جائزة الشوط الرابع لمسافة 1400 متر على لقب بنك الإمارات دبي الوطني، البالغ إجمالي جوائزه المالية 72 ألف درهم، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة، وسجل البطل 1:25:72 دقيقة.

وتوج «ميجور سينامون»، للمالك والمدرب مروان البيضائي وقيادة ادري دو فريز، بالمركز الأول الشوط الخامس والرئيس، لمسافة 1000 متر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة على لقب 2025 ستيكس البالغ إجمالي جوائزه 96 ألف درهم برعاية شادويل، وسجل البطل 59:21 ثانية.

وتوج «دبي ويلكوم»، لصالح خميس الجنيبي بإشراف محمد المحروقي وقيادة قيس البوسعيدي، بجائزة الشوط السادس لمسافة 1950 متراً، على لقب بنك دبي التجاري ستيكس البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 2:00:83 دقيقة.

شهد السباق المهندس محمد سعيد الشحي، مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مدير السباقات، ومحمد الأحمد مدير مضمار جبل علي.