برعاية حمدان بن زايد.. بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد على خط الانطلاق

أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تقام منافسات بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد في الفترة من 10 إلى 12 يناير، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتنطلق من ثلاثة مواقع رئيسية هي: المرفأ، وكورنيش أبوظبي، وجزيرة دلما.

جاء الإعلان عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحفي أقيم في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بحضور عددٍ من القيادات الرياضية، وممثلي الوسائل الإعلامية، وممثلي الجهات المنظمة والراعية والداعمة للحدث المرتقب.

وتشهد بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد مشاركة واسعة من الصيادين المحترفين والهواة من فئتي الرجال والسيدات، الذين يتنافسون على جوائز مالية إجمالية تبلغ مليوناً و168 ألف درهم، موزعة على أول 60 مركزاً، إلى جانب جوائز يومية تهدف إلى تحفيز المشاركين، وتعزيز المنافسة.

وأكد الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، أن البطولة تعكس رؤية إمارة أبوظبي في تعزيز مكانتها وجهة رياضية وتراثية عالمية، مشيراً إلى أنها تهدف إلى الحفاظ على الموروث البحري للإمارات، ودعم رياضة الصيد التقليدي، بما يعزز قيم الأصالة، والاستدامة، وحماية البيئة.

وقال القبيسي: «إن دعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للفعاليات كافة، ولهذه الفعالية على وجه التحديد، يعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ الهوية الوطنية، والحفاظ على التراث البحري الغني لدولة الإمارات، فضلاً عن تعزيز السياحة الرياضية والثقافية في منطقة الظفرة».

من جانبه، أشاد عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، بالدور الرائد لبطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد، التي تُعد إحدى المبادرات المهمة لتعزيز التراث البحري وصونه للأجيال القادمة، ما يعزز من قيم التراث الإماراتي العريق، وأهمية ارتباط الإنسان بالبحر، باعتباره جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية.

وقال: «نتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعمه الكبير للبطولة ومبادرات صون التراث الإماراتي، حيث يعكس هذا الدعم حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الفعاليات التراثية التي تُبرز الهوية الوطنية، وتُعزز التفاعل المجتمعي مع مكونات التراث».

وأثنى عبيد خلفان المزروعي على الجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، وجميع المشاركين الذين سيسهمون في إنجاح هذا الحدث، الذي يعد منصة تُظهر للعالم جمال التراث الإماراتي، وأهمية الحفاظ عليه في ظل التطورات المتسارعة.

وأكد سيف سيف السويدي، رئيس لجنة المسابقات في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن البطولة تعد واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية المدرجة ضمن أجندة الأنشطة البحرية لإمارة أبوظبي. وأشاد بالدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للرياضات البحرية، وهو ما أسهم بشكل كبير في تطوير وتنظيم فعاليات متميزة تستقطب عشاق الرياضة من داخل الدولة وخارجها.

وأشار إلى أن هذا الدعم المتواصل ساهم في تسليط الضوء على منطقة الظفرة كواحدة من أبرز المراكز الرئيسية للأنشطة البحرية والرياضية، مشدداً على أهمية الدور الذي تلعبه هذه الفعاليات في تعزيز مكانة المنطقة محلياً ودولياً، ليس فقط وجهة رياضية، بل منطقة تحمل إرثاً ثقافياً وتراثياً غنياً يعكس الهوية الوطنية.

وأضاف السويدي: «نحن في نادي أبوظبي للرياضات البحرية ملتزمون بالعمل على تنظيم فعاليات نوعية تعزز التراث البحري لدولة الإمارات، وتدعم الرياضات التقليدية التي تشكل جزءاً من هويتنا الثقافية. هدفنا هو أن نواصل تقديم فعاليات تسهم في إبراز إمكاناتنا الرياضية والتنظيمية، إلى جانب دعم المواهب المحلية، وإشراك المجتمع في هذه الأنشطة الفريدة».

واختتم السويدي حديثه بتأكيد أهمية الاستمرارية في تطوير الفعاليات البحرية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، لضمان استدامة هذه الرياضات، وتعزيز مكانتها كجزء أساسي من الهوية الرياضية والثقافية لدولة الإمارات.

وإلى جانب الجوائز المالية الكبيرة، تعد بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد جزءاً من سلسلة «بطولات إمارة أبوظبي لصيد الكنعد»، حيث سيحصل بطل الموسم وبطلة الموسم، اللذان يحققان أعلى مجموع نقاط عبر البطولات الأربع، على سيارة لكل منهما. كما سيحظى أصحاب أعلى وزن لسمكة كنعد في فئة الرجال المنافسة على الفوز بقارب صيد، مع تخصيص فرصة مماثلة لفئة السيدات، مما يجعل البطولة حدثاً رياضياً فريداً يجمع بين التحدي الرياضي والتقاليد البحرية الأصيلة.

وتهدف بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للحفاظ على التراث البحري الغني للإمارات، وتشجيع الأجيال الجديدة على ممارسة رياضة الصيد التقليدي، وتعزيز السياحة في منطقة الظفرة، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي بوصفها وجهة رياضية وثقافية عالمية.

وتعد البطولة منصة مثالية للاحتفاء بالتقاليد الإماراتية العريقة، وإبراز القيم التراثية والرياضية للصيد البحري، مما يجعلها تجربة استثنائية للصيادين والمشاركين.

تحظى البطولة برعاية، أبوظبي البحرية - مير - دلما مارين - المسعود للسيارات، كما تحظى بدعم، قيادة الحرس الوطني - هيئة البيئة - أبوظبي، دائرة البلديات والنقل، شرطة أبوظبي.