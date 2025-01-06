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الرياضة

خورفكان يكتسح بني ياس بخماسية

خورفكان يكتسح بني ياس بخماسية
6 يناير 2025 20:12


فيصل النقبي (خورفكان) 

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حقق خورفكان فوزاً كبيراً على ضيفه بني ياس 2/5، ضمن منافسات اليوم الثاني للجولة الـ 11 من دوري أدنوك للمحترفين ورفع خورفكان رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد بني ياس عند ثماني نقاط في المركز الحادي عشر.
تقدم خورفكان في الدقيقة 13 عن طريق شيكنا دومبيا، لكن بني ياس أدرك التعادل في الدقيقة 28 عن طريق سايل سوزا، وبعد ذلك بثلاث دقائق سجل زميله أرنود لوسامبا الهدف الثاني. وفي الدقيقة 59 سجل شيكنا دومبيا الهدف الثاني له ولخورفكان، قبل أن يضيف زميله حمدان حميد الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 62 و84، وسجل عمر كيتا الهدف الخامس لخورفكان في الدقيقة 88 وأكمل بني ياس المباراة بعشرة لاعبين في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، بعد طرد لاعبه خميس جار الله.

خورفكان
بني ياس
دوري المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
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