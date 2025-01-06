محمد صلاح ينشر صورة غامضة.. هل هي رسالة تجديد العقد؟

معتز الشامي (أبوظبي)



أثار محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، التكهنات بشأن مستقبله من خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، وسجل صلاح الهدف الثاني لليفربول في مباراته ضد مانشستر يونايتد، أمس الأحد، قبل المباراة وبعدها، دارت مناقشات كثيرة حول مستقبل صلاح وزملائه في الفريق فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.

وينتهي عقد الثلاثة بنهاية الموسم، وهم أحرار في التحدث إلى أندية خارجية بشأن اتفاقية محتملة قبل التعاقد.

وفي اليوم التالي للمباراة، نشر صلاح صورة له مع فان دايك وألكسندر أرنولد، ولم يضف أي تعليق، لكن المشجعين توصلوا إلى استنتاجاتهم الخاصة.

«لاحظ اللاعبين الثلاثة في الصورة»، هكذا جاء في إحدى الردود. وسأل آخر: «لا بد أن هذه الصورة مقصودة... أليس كذلك؟»، وبينما خشي البعض الأسوأ، ظل آخرون متفائلين بأن ذلك قد يكون مقدمة لتجديد بعض العقود.

وجاء في رد آخر: «من الصعب أن نتخيل ليفربول من دون ثلاثة منكم في الموسم المقبل»، بينما وصف رابع الثلاثي بأنهم «أهم اللاعبين في الفريق».

ويظل صلاح على قمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هدفه يوم الأحد، كما يتصدر قائمة هدافي الدوري من حيث التمريرات الحاسمة. لكن بعد التعادل، أصبح مستقبل الثلاثي الذين انتهت عقودهم محل جدال مرة أخرى.

وأشار صلاح مؤخراً إلى أنه لا يزال بعيداً بعض الشيء عن تمديد عقده مع ليفربول. وقال لشبكة «سكاي سبورتس»: «نعم حتى الآن. إنها الأشهر الستة الأخيرة»، وأضاف: «لا يوجد أي تقدم هناك. نحن بعيدون كل البعد عن أي تقدم. لذا، علينا فقط أن ننتظر ونرى».

وتابع: «ما يدور في ذهني هو أنه إذا كانت هذه هي الأشهر الستة الأخيرة، فماذا تريد أن ترى في المستقبل؟ هل تريد أن تنظر إلى الوراء وتقول إنني كنت قلقاً أو متوتراً بشأن العقد؟ أم أنك تريد فقط أن تقول إنني قدمت موسماً لا يصدق؟ هذا ما يدور في ذهني. إذا شعرت يوماً ما بالتشتت، أذكر نفسي فقط أنني أريد أن أنظر إلى الوراء وأقول إنني قدمت موسماً لا يصدق، هذا ما أريد أن أفعله».