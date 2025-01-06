الوحدة يقفز إلى «الثالث».. والوصل يحقق «الفوز الأكبر»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق الوحدة فوزاً مهماً على دبا الحصن 4 -1 على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في إطار منافسات الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع «العنابي» رصيده إلى 21 نقطة، ليقفز إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد دبا عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

سجل أهداف الوحدة ساشا في الدقيقة الـ 6 وعمر خربين في الدقيقة الـ 37 وفاكوندو في الدقيقة الـ 75 وإبراهيما ديارا في الدقيقة 88، فيما سجل هدف دبا إبراهيما سيسي في الدقيقة الـ 34.

وشهد اللقاء إهدار عمر خربين ضربة جزاء عند الدقيقة الـ 58.

وعلى ملعب زعبيل، استعاد الوصل توازنه بفوزه العريض على حساب ضيفه العروبة 6-0، ليرفع «الإمبراطور» العائد إلى سكة الانتصارات بعد خسارة الجولة الماضية أمام شباب الأهلي 0-3، رصيده إلى 16 نقطة، في المركز الثامن، وبقي العروبة برصيد 3 نقاط في المركز الأخير.

سجل أهداف «الأصفر»، علي صالح في الثانية الـ 45 «أسرع أهداف الموسم»، فابيو ليما «هدفين» في الدقيقتين الـ 15 والـ92، كايو كانيدو (الـ 35)، جونتاس سانتوس (الـ41)، وسجل لوكاس روزا «هدفاً عكسياً» في الدقيقة الـ 69.

وحقق خورفكان فوزاً كبيراً على ضيفه بني ياس 5-2، ورفع خورفكان رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد بني ياس عند 8 نقاط في المركز الـ 11.

تقدم خورفكان في الدقيقة الـ 13 عن طريق شيكنا دومبيا، لكن بني ياس أدرك التعادل في الدقيقة الـ 28 عن طريق سايل سوزا، وبعد ذلك بثلاث دقائق سجل زميله أرنود لوسامبا الهدف الثاني، وفي الدقيقة الـ 59 سجل شيكنا دومبيا الهدف الثاني له ولخورفكان، قبل أن يضيف زميله حمدان حميد الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين الـ 62 والـ84، وسجل عمر كيتا الهدف الخامس لخورفكان في الدقيقة الـ 88 وأكمل بني ياس المباراة بعشرة لاعبين في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بعد طرد لاعبه خميس جار الله.