الثلاثاء 7 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الريال يرفض «صخرة دفاع الريدز»

الريال يرفض «صخرة دفاع الريدز»
7 يناير 2025 09:36

 

أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
سان جيرمان مُهدد بسبب مبابي!
محمد صلاح ينشر صورة غامضة.. هل هي رسالة تجديد العقد؟

كشفت صحيفة ريليفوالإسبانية النقاب عن أن ممثلي الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك «33عاماً» قلب دفاع ليفربول الإنجليزي عرضوا اسمه مؤخراًعلى ريال مدريد، بهدف التعاقد معه بنهاية عقده يونيو القادم، إلا إن إدارة «الميرينجي» رفضت العرض بلهجة مهذبة قائلة: لا شكراً
ورغم السيرة الذاتية الرائعة لفان دايك وتألقه الكبيرمع «الريدز» وكونه يمثل «صخرة» دفاعه على إمتداد سنوات، إلا إن رفض الريال جاء إستناداً إلى حقيقة سنه الكبيرة، وإن النادي يفضل ضم لاعبين أكثر شباباً في هذا المركز المهم، فضلاً عن أن قلب الدفاع النمساوي ديفيد ألابا إقترب من العودة إلى «المستطيل الأخضر» هذا الموسم، إلى جانب تصعيد الشاب راؤول أسينسيو من فريق «الرديف».
وتفيد آخرالأنباء الواردة من إنجلترا بأن وكلاء فان دايك قائد ليفربول يجرون مفاوضات مع إدارة «الريدز» من أجل تمديد عقده، ولكنها لم تسفر حتى الآن عن نتيجة إيجابية، وإن كان وضح خلالها إن الخيارالأول للاعب هو البقاء في«الأنفيلد» من أجل تحقيق المزيد من الألقاب والبطولات، ما يعني إن الطرفين من الممكن أن يتوصلا إلى صيغة حل وسط ترضي كليهما.
بدأ فيرجيل فان دايك، المولود في 8 يوليو 1991، مسيرته الإحترافية في جرونينجن من 2013 إلى 2015، ومنه إلى سيلتيك حتى 2015، حيث لعب 76مباراة وسجل 9أهداف، وبعدها شد الرحال إلى إنجلترا ليلعب لساوثهامبتون حيث شارك في 67مباراة وسجل 4أهداف، ثم إنتقل إلى ليفربول في يناير 2018، مقابل 75مليون جنيه إسترليني وحصل سيلتيك على 10في المئة من قيمة الصفقة.
ولعب فان دايك لمنتخبي الشباب تحت 19 و21سنة، وتم تصعيده للمنتخب «البرتقالي» في 2015. وحصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019. 

فيرجيل فان دايك
ريال مدريد
ليفربول
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
فان دايك
آخر الأخبار
صندوق الوطن يطلق مبادرة «رواد الهوية الوطنية»
علوم الدار
صندوق الوطن يطلق مبادرة «رواد الهوية الوطنية»
اليوم 12:31
​إنفانتينو يشعل حرباً بين الهلال والنصر والسبب رونالدو!
الرياضة
​إنفانتينو يشعل حرباً بين الهلال والنصر والسبب رونالدو!
اليوم 12:22
مهرجان العين للتمور يتوج الفائزين بمزاينة "الدباس"
علوم الدار
مهرجان العين للتمور يتوج الفائزين بمزاينة "الدباس"
اليوم 12:20
ياس يرفرف بـ«أجنحة شراع 22» في أبوظبي
الرياضة
ياس يرفرف بـ«أجنحة شراع 22» في أبوظبي
اليوم 12:08
"العربية للطيران" تطلق رحلات جديدة بين الشارقة وأديس أبابا
اقتصاد
"العربية للطيران" تطلق رحلات جديدة بين الشارقة وأديس أبابا
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©