الريال يرفض «صخرة دفاع الريدز»

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة ريليفوالإسبانية النقاب عن أن ممثلي الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك «33عاماً» قلب دفاع ليفربول الإنجليزي عرضوا اسمه مؤخراًعلى ريال مدريد، بهدف التعاقد معه بنهاية عقده يونيو القادم، إلا إن إدارة «الميرينجي» رفضت العرض بلهجة مهذبة قائلة: لا شكراً

ورغم السيرة الذاتية الرائعة لفان دايك وتألقه الكبيرمع «الريدز» وكونه يمثل «صخرة» دفاعه على إمتداد سنوات، إلا إن رفض الريال جاء إستناداً إلى حقيقة سنه الكبيرة، وإن النادي يفضل ضم لاعبين أكثر شباباً في هذا المركز المهم، فضلاً عن أن قلب الدفاع النمساوي ديفيد ألابا إقترب من العودة إلى «المستطيل الأخضر» هذا الموسم، إلى جانب تصعيد الشاب راؤول أسينسيو من فريق «الرديف».

وتفيد آخرالأنباء الواردة من إنجلترا بأن وكلاء فان دايك قائد ليفربول يجرون مفاوضات مع إدارة «الريدز» من أجل تمديد عقده، ولكنها لم تسفر حتى الآن عن نتيجة إيجابية، وإن كان وضح خلالها إن الخيارالأول للاعب هو البقاء في«الأنفيلد» من أجل تحقيق المزيد من الألقاب والبطولات، ما يعني إن الطرفين من الممكن أن يتوصلا إلى صيغة حل وسط ترضي كليهما.

بدأ فيرجيل فان دايك، المولود في 8 يوليو 1991، مسيرته الإحترافية في جرونينجن من 2013 إلى 2015، ومنه إلى سيلتيك حتى 2015، حيث لعب 76مباراة وسجل 9أهداف، وبعدها شد الرحال إلى إنجلترا ليلعب لساوثهامبتون حيث شارك في 67مباراة وسجل 4أهداف، ثم إنتقل إلى ليفربول في يناير 2018، مقابل 75مليون جنيه إسترليني وحصل سيلتيك على 10في المئة من قيمة الصفقة.

ولعب فان دايك لمنتخبي الشباب تحت 19 و21سنة، وتم تصعيده للمنتخب «البرتقالي» في 2015. وحصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019.