سان جيرمان مُهدد بسبب مبابي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يأخذ النزاع بين النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، وناديه السابق باريس سان جيرمان، «منعطفاً» جديداً على الساحة الأوروبية، خلال الأسابيع القادمة، إذ كشفت صحيفة «ليكيب» النقاب عن أن «الباريسي» مطالب بأن يقدم تقريراً بحساباته المالية المتعلقة برواتب اللاعبين إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، في موعد أقصاه 15 ينايرالجاري، إذ إن لوائح هذا الأخير تُلزم الأندية التي تشارك في مسابقاته، بألا يكون عليها أية ديون خاصة برواتب اللاعبين، وفقاً للمادة 82 من لوائح هذه الهيئة الرياضية الأوروبية، وترتيباً على ذلك، ينبغي على سان جيرمان أن يوضح في التقرير الذي يقدمه قبل هذا التاريخ، أنه لا توجد عليه أية متأخرات للاعبين.

وأشارت الصحيفة إلى أن «الباريسي» لابد أن يقدم إيضاحاً بالديون المستحقة لمبابي في أسرع وقت ممكن، بعد أن حصل اللاعب على حكمين مؤيدين لموقفه من اللجان القانونية بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم.



وقالت الصحيفة إن هذا الخلاف المالي بين الجانبين من الممكن أن يؤثر في مسيرة سان جيرمان في البطولات الأوروبية، وأنه لابد أن يتمكن مسؤولو النادي من إقناع «يويفا» بأن موقفهم سليم، وأنهم لم يرتكبوا أي خطأ.

وتطرقت الصحيفة في تقريرها إلى موقف سان جيرمان، وقالت إن الهدوء هو السمة البارزة داخل أروقة النادي وفي «كواليسه»، وأن النادي سيقدم تقريره مثلما يفعل كل 3 أشهر، بالمعلومات المطلوبة قبل 15 يناير، كما تفعل كل الأندية، غير أن الصحيفة قالت إن أحكام القضاء قد تلزم «يويفا» بمعاقبة سان جيرمان، مثلما هو الحال غالباً في حالات عدم دفع المستحقات المتأخرة للاعبين.

وتتجه الأنظار كلها الآن نحو لجان «يويفا»، وهي لجان مستقلة، ولكن الصحيفة ألمحت إلى أن ناصرالخليفي رئيس سان جيرمان هو عضو في اللجنة التنفيذية، وهو في الوقت نفسه رئيس رابطة الأندية الأوروبية، من دون أن تفسر الصحيفة ما يعنيه ذلك.

ويطالب مبابي ناديه السابق بمبلغ 55 مليون يورو، تشمل راتب 3 أشهر متأخرة «أبريل ومايو ويونيه 2024»، ومكافأة توقيع، ومكافآت أخرى عن نفس الفترة.

وحصل بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، على قرارمن اللجان القضائية بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم يقضي بضرورة أن يدفع سان جيرمان هذا المبلغ، وأيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد القرار، ولكن إدارة باريس رفضت دفع المبلغ للاعب، ورفعت بدورها دعوى أمام المحكمة تقول فيها إن رابطة الدوري الفرنسي ليس لها سلطة على أي خلاف مالي بين الإدارة واللاعبين، ولم يقف ممثلو مبابي مكتوفي الأيدي، وإنما رفعوا بدورهم دعوى أمام لجنة الاستئناف العليا بالاتحاد الفرنسي، وحصلوا على تأييدها لمطالب اللاعب.