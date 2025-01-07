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الرياضة

استبدال حارس خلال «الترجيحية».. حدث نادر في ملاعب السعودية!

استبدال حارس خلال «الترجيحية».. حدث نادر في ملاعب السعودية!
7 يناير 2025 10:15

مراد المصري (أبوظبي)
صنع مشاري سنيور حارس مرمى الرائد حدثاً نادراً في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، عندما شارك بديلاً، خلال سير ركلات الترجيح، أمام الجبلين، بعد إصابة الحارس أندريه موريرا، ليتصدى ركلة حاسمة منحت فريقه الفوز 4-3، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، والتأهل إلى الدور نصف النهائي.
وما ساعد الرائد على القيام بهذه الخطوة غير المعتادة، هو عدم إجراء جميع التبديلات، خلال مجريات المباراة، وكان يتبقى له تبديل واحد، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، فإنه يُسمح بتبديل حارس المرمى أثناء ركلات الترجيح فقط في حالات خاصة، منها تعرض الحارس لإصابة تمنعه من مواصلة اللعب، أو إذا كان الفريق يمتلك تبديلات لم يستخدمها في المباراة، وفي حال تبقي للفريق تبديلات أخرى يمكنه استبدال الحارس قبل أو أثناء ركلات الترجيح، أما إذا استفذ الفريق جميع تبديلاته فلا يُسمح له بإدخال حارس جديد، ويقوم أحدى لاعبي الميدان بتولي مهمة حراسة المرمى.

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