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الرياضة

سيدات «أبوظبي الرياضي» يترقب قرعة «إقصائية أبطال آسيا»

سيدات «أبوظبي الرياضي» يترقب قرعة «إقصائية أبطال آسيا»
7 يناير 2025 10:37

معتصم عبدالله (أبوظبي)
يترقب فريق سيدات «أبوظبي الرياضي» لكرة القدم، قرعة الأدوار الإقصائية لمنافسات النسخة الأولى من «دوري أبطال آسيا للسيدات»، والتي تُسحب في الساعة الحادية عشرة من صباح غدٍ الأربعاء، بمقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وحجز «أبوظبي الرياضي للسيدات»، مقعده في الدور ربع النهائي بعبور الدور التمهيدي، والتأهل من دور المجموعات، بعد حصوله على وصافة ترتيب «المجموعة الأولى» برصيد 5 نقاط، خلف هيونداي ستيل ريد اينجلز الكوري الجنوبي، والمتصدر برصيد 7 نقاط، قبل أن ينضم إليهم ووهان جيانجدا الصيني بالتأهل كأحد أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث.
ووزع الاتحاد الآسيوي، أبطال المجموعات الثلاث، وأفضل فريق حل في المركز الثاني، ضمن المستوى الأول، في حين تم وضع الأندية الأربعة المتبقية في المستوى الثاني.
وصنف الاتحاد القاري، «أبوظبي للسيدات» ضمن أندية المستوى الثاني قبل مراسم سحب القرعة، إلى جانب بام خاتون «إيران»، ووهان جيانجدا «الصين»، تايتشونج بلو وايل «الصين تايبيه»، فيما ضمت أندية المستوى الأول هيونداي ستيل «كوريا الجنوبية»، ملبورن سيتي «أستراليا»، أوراوا رد دايموندز «اليابان»، هو تشي مينه «فيتنام».
وتراعي القرعة المرتقبة، مبدأ حماية الفرق المتأهلة من نفس المجموعة، بحيث لن يكون هنالك مجال للأندية التي تأهلت من المجموعة ذاتها بالتواجه مع بعضها في ربع النهائي.
وتلعب أندية المستوى الأول مباريات ربع النهائي على أرضها، والتي من المقرر إقامتها يومي 22 و23 مارس المقبل، فيما ستُقام الأدوار النهائية بنظام التجمع، حيث ستُجرى مباراتي قبل النهائي والنهائي – وجميعها من جولة واحدة – في الفترة من 21 إلى 24 مايو المقبل، مع تخصيص جائزة مالية بقيمة لا تقل عن 1.3 مليون دولار للفريق الفائز بلقب البطولة.

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