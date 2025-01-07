كولر يعيد ذكريات موسيماني مع الأهلي المصري بـ «نزلة معوية»!



مراد المصري (أبوظبي)

غاب مارسيل كولر عن التدريب الأخير للنادي الأهلي قبل مواجهة سموحة الليلة في الدوري المصري لكرة القدم، ووفقًا لتصريحات الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول، فإن المدرب تعرض لوعكة صحية شملت نزلة معوية استدعت حصوله على العلاج اللازم ومتابعة حالته الصحية، وأكد الطبيب أنه سيتم تقييم حالته لتحديد إمكانية وجوده في المباراة المقبلة.

ودار الحديث بين الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي حول أوجه الشبه بين فترتي المدربين بيتسو موسيماني ومارسيل كولر للنادي الأهلي، ففي يونيو 2022، أعلن النادي عن غياب بيتسو موسيماني عن تدريبات الفريق، بعد حصوله على إجازة مرضية من الإدارة، وبعدها بأيام أعلن الأهلي إقالة الجنوب أفريقي في بيان رسمي.

وفي مشهد مشابه، جاء الإعلان عن عن غياب مارسيل كولر، بسبب طارئ صحي، وذلك في وقت يتعرض فيه المدرب لانتقادات لاذعة ومطالبات برحيله، خصوصاً في ظل بعض التعثرات للفريق في الفترة الماضية، إلى جانب تضارب وجهات النظر فيما يخص التعاقدات الشتوية بين المدرب والإدارة.