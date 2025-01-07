5 أهداف تفصل ليما عن «الهداف التاريخي» للوصل

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أضحى فابيو ليما، نجم الوصل على بُعد 5 أهداف فقط، من معادلة رقم فهد خميس الهداف التاريخي لـ «الإمبراطور الوصلاوي» برصيد 175 هدفاً، بعدما سجل ثنائية في مباراة فريقه أمام ضيفه العروبة 6-0، في ختام «الجولة 11» لدوري أدنوك للمحترفين.

واحتفل الوصل في المواجهة أمام العروبة «الأخير»، بفوزه الأكبر في الموسم بفضل سداسية علي صالح في الثانية 45 «أسرع أهداف الموسم»، فابيو ليما «هدفين» في الدقيقتين 15 و91، كايو كانيدو 35، جونتاس سانتوس 41، لوكاس روزا «هدف عكسي» في الدقيقة 69.

ورفع ليما رصيده الشخصي إلى 170 هدفاً، في 229 مباراة في الدوري، من بينها 5 أهداف في 11 مباراة في الموسم الحالي 2024-2025، وهو الموسم الـ 11 في مشواره مع «الأصفر» منذ ظهوره الأول في موسم 2014-2015.

ويتأهب ليما، الذي ينتهي عقده الحالي مع الوصل في يونيو المقبل، بعد آخر تجديد لمدة أربعة مواسم 2021، للاستمرار في صفوف «الأصفر»، بعد وصول المفاوضات بينه والنادي إلى مراحل متقدمة في انتظار إعلان التجديد، وقال ليما تعليقاً على دخوله فترة الأشهر الستة الأخيرة: «الجميع يعلم دخولي فترة الأشهر الستة الأخيرة، ولست قلقاً من هذه الناحية، إذا تم التجديد معي فسيكون أمراً جيداً، وإذا حدث العكس سأشكر الوصل».

وأضاف: «الأهم بالنسبة لي أن أقدم كل ما لدي مع الوصل، وأن أسهم في تحقيق الفريق نتائج إيجابية»، لافتاً إلى أن فريقه قدم أداءً جيداً في مباراة العروبة، مشدداً على أهمية القتال في كل المباريات.

من جهته، أشاد الصربي ميلوش ميلوبفيتش، بفوز فريقه العريض على حساب ضيفه العروبة، وقال: «الفوز العريض يدعم معنويات الفريق، وكل مبارياتنا مهمة، أهنئ لاعبي فريقي والجماهير على النتيجة والأداء السريع»، لافتاً إلى أن تحضيرات فريقه، خلال الفترة الماضية كانت جيدة للغاية، مؤكداً الجاهزية لمباراة الجولة المقبلة أمام بني ياس.

أرقام في مشوار ليما

229 مباراة في الدوري

170 هدفاً الرصيد الإجمالي

5 أهداف تفصله عن لقب «الهداف التاريخي للوصل»

11 موسماً على التوالي بقميص «الأصفر»

30 يونيو المقبل نهاية عقده الحالي مع الوصل