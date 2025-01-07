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الرياضة

السعودية تحدد ملاعب ومواعيد «كأس آسيا 2027»

السعودية تحدد ملاعب ومواعيد «كأس آسيا 2027»
7 يناير 2025 11:44

معتز الشامي (أبوظبي)
حددت اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2027، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، مواعيد وملاعب البطولة المنتظرة، والتي تقرر أن تقام في 3 مدن وهي العاصمة الرياض، بالإضافة إلى جدة والخبر، وذلك خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.
وأطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العد التنازلي للبطولة لمدة عامين، على موعد انطلاقة النسخة الـ19 من البطولة الأهم لمنتخبات الرجال في القارة الصفراء.
وكشف «الآسيوي» عن إقامة مباريات البطولة في 8 ملاعب وهي، ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، وملعب جامعة الملك سعود، وملعب جامعة الإمام محمد بن سعود، وملعب المملكة، وملعب الشباب، بالإضافة إلى تأكيد ملعبين في جدة، وهما ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية مع ملعب جديد على أحدث طراز يتم بناؤه في الخبر، لاستكمال البنية التحتية ذات المستوى العالمي التي تم إعدادها لتوفير الخلفية لأفضل 24 منتخباً.
من جانبه، قال ماريانو أرانيتا، رئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا، والذي ألقى نظرة عامة على الخطط القادمة، خلال الاجتماع الثالث الذي عقد للجنة المنظمة في الرياض، قبل التصديق على القرارات من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «تجاوزت بطولة كأس آسيا التي حطمت الأرقام القياسية في قطر كل توقعاتنا، بكل الطرق، ونحن عازمون على التزامنا بتحسين جوهرة تاج آسيا مع كل نسخة جديدة، والآن تم وضع الأسس للمملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة استثنائية في عام 2027، حيث يتحول تركيز كرة القدم العالمية الآن نحو المملكة العربية السعودية، ونحن نشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم، واللجنة المنظمة المحلية على جهودهما الرائعة، كما أننا على ثقة من أنهما سيقدمان قدرات مذهلة من الاستضافة والضيافة الحارة للجميع من أنحاء القارة وخارجها».
من جانبه، أشار ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى أن تأكيد المواعيد، واختيار الملاعب لكأس آسيا السعودية 2027، يعد علامة فارقة استراتيجية في رحلة استضافة البطولة، وتابع: «هذا الإعلان يتجاوز مجرد تحديد المواقع والجداول الزمنية للبطولة، فهو يعكس التعاون المستمر رفيع المستوى بيننا وبين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونحن نعمل على تقديم بطولة استثنائية تلبي تطلعات القارة الآسيوية بأكملها».
وأضاف: «نحن نعمل بلا كلل لضمان أن الملاعب لا تلبي فقط أعلى المعايير الدولية، ولكن أيضاً تقدم تجربة لا تُنسى لكل من اللاعبين والمشجعين، مع تحديد توقيت البطولة بشكل مثالي للفرق والمشجعين، ونحن على ثقة من أننا سنقدم تجربة رياضية شاملة تمتد إلى ما هو أبعد من المباريات نفسها، ما يخلق حدثاً فريداً ومتكاملاً يبرز مكانة المملكة العربية السعودية مركزاً للأحداث الرياضية الدولية الكبرى».

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