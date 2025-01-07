ياس يرفرف بـ«أجنحة شراع 22» في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



اعتمد نادي أبوظبي للرياضات البحرية السبت المقبل لإقامة سباق ياس للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد للسباقات البحرية، ويعد هذا السباق استمراراً قوياً لأنشطة النادي في عام 2025، حيث يُتوقع أن يشهد منافسة قوية بين المتسابقين في ظل التحديات التي تميز هذه الفئة من السباقات البحرية التراثية.

وأكد النادي أن التسجيل للمشاركة في السباق متاح الآن، وسيستمر حتى يوم الخميس، حيث سيتم إغلاق باب التسجيل في تمام الساعة الثالثة عصراً.

ويأتي تنظيم هذا الحدث جزءاً من جهود النادي لتعزيز الاهتمام بالمحامل الشراعية التقليدية، والحفاظ على التراث البحري الإماراتي الذي يعكس أصالة وتاريخ الأجداد.

وفي هذا السياق، صرح خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، قائلاً: إطلاق هذه الجولة يمثل البداية الحقيقية لموسم حافل بالتحديات والإنجازات في عالم الرياضات البحرية، ونسعى من خلال هذا السباق إلى تحقيق أهدافنا في دعم الرياضات التراثية، وتعزيز مكانة المحامل الشراعية رمزاً مهماً من رموز الهوية الوطنية، كما نطمح إلى توفير بيئة تنافسية عادلة تشجع الشباب الإماراتي على تطوير مهاراتهم وخوض تحديات جديدة في هذا المجال المميز.

وأضاف: سباق المحامل الشراعية فئة 22 قدم يُعد أحد أبرز السباقات التراثية في أجندة النادي، لما يحمله من طابع خاص يجمع بين التراث والرياضة، ونحن واثقون أن هذه الجولة ستشهد إقبالاً كبيراً من المتسابقين ومحبي الرياضات البحرية، حيث تتطلب هذه الفئة من السباقات مهارات عالية وروحاً تنافسية قوية.

ويعد سباق المحامل الشراعية فئة 22 قدماً من السباقات التي تحمل أهمية كبيرة في تعزيز ارتباط الأجيال الشابة بتراثهم البحري، حيث يوفر الفرصة للتعبير عن مهاراتهم في قيادة المحامل، مع الحفاظ على الطابع التقليدي الذي يميز هذه الفئة.

ومن المتوقع أن يشهد السباق مشاركة واسعة من الفرق والمتسابقين المتميزين، الذين سيستعرضون إمكاناتهم في التحدي الذي يمثل أولى محطات الموسم الجديد.