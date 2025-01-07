​إنفانتينو يشعل حرباً بين الهلال والنصر والسبب رونالدو!

معتز الشامي (أبوظبي)

أشعل النجم العالمي كرستيانو رونالد، لاعب نادي النصر السعودي، حرباً من نوع مختلف، بين أنصار النصر والهلال السعوديين، وذلك مع اقتراب نهاية عقد «الدون» مع فريقه الحالي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعد أن انضم لصفوف «العالمي» في صفقة انتقال حر في شتاء عام 2023.

وكانت تقارير صحفية أجنبية قد نقلت ما يفيد بتردد رونالدو بشأن تجديد عقده مع النصر، ورغبته في خوض تجربة أخرى جديدة، وهو ما طرح التكهنات بشأن مستقبل «الأسطورة البرتغالية» خاصة مع تداول أنباء على نطاق واسع، بأن فيفا يرغب في مشاركته في مونديال الأندية صيف العام الجاري بأميركا، سواء بصفوف الهلال السعودي أو ناد آخر، وذلك بعدما أبدى جياني انفانتينو رئيس فيفا، ترحيبه بوجود رونالدو، ليخوض النسخة الجديدة من البطولة، في وجود ميسي وهالاند وأساطير الكرة العالمية، وهو التصريح الذي زاد من اشتعال حرب الانتقادات والاتهامات بين جماهير النصر والهلال مؤخراً، كما كان كفيلاً بإثارة مقترح جديد بضم رونالدو على سبيل الإعارة مع نادي الهلال، أو انتقاله لممثل آسيا المشارك في البطولة بشكل نهائي بنهاية عقده مع النصر، وهو ما أثار حفيظة أقطاب ونجوم نادي النصر، بخلاف صدام على منصات التواصل الاجتماعي بين جماهير القطبين السعوديين الهلال والنصر.

انقسمت آراء جماهير الهلال على تلك الصفقة المزعومة، بعدما رأت بأن اللاعب لن يفيد الفريق في ظل أنه لم يفيد النصر، محلياً أو قارياً، بينما يحتاج الهلال للاعبين شباب من نجوم الكرة العالمية، فيما تمسك جماهير النصر بلاعبها المفضل، واعتبرت أن محاولات الهلال لخطفة، هدفها ضرب تميز النصر منذ انضمام النجم العالمي لصفوفه.

ورد خالد السلطان، العضو الذهبي بنادي النصر، على أنباء رحيل رونالدو أو انتقاله للهلال، عبر منصة أكس قائلاً: «عامان من الإبداع والتألق مع الأسطورة كريستيانو في نادينا العالمي النصر لم يكن حضوره مجرد إضافة فنية، بل كان خطوة عملاقة لصورة الكرة السعودية عالمياً».

وأضاف،«لفت رونالدو الأنظار لدورينا وأبرز التطور الكبير الذي نعيشه، رونالدو، بروحه القيادية التي لا تنطفئ وقدرته الاستثنائية على التهديف، أثبت أنه ليس فقط نجماً على الملعب، بل قائداً يلهم الأجيال، شكراً لرونالدو على كتابة فصل جديد من المجد مع النصر وكرة القدم السعودية، ونحن على يقين أن القادم أعظم».

من جانبه، قال فهد الهريفي، نجم النصر السابق، في تصريحات تلفزيونية، إن أرقام رونالدو الفردية مع النصر غير مستغربة، فهو لاعب لديه شغف كبير وثقافة كروية، وأضاف،«صحيح أن العمر له أحكام، لكني أؤيد استمراره لموسم آخر، ولا أخشى أن ينتقل إلى فريق منافس في الدوري السعودي، لأن هذا لن يحدث، بل وأتوقع أن يجدد رونالدو عقده مع النصر، هناك 6 أشهر متبقية حتى نهاية الموسم، وهي فترة كافية لاتخاذ القرار، ولا أتوقع أن يغير رونالدو وجهته، وهو في عمر 39 عاماً، هو دائماً يقول إنه يحب السعودية، ولديه ارتياح كبير للعيش هنا».