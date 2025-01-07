اتحاد الشطرنج يعلن تنظيم 15 بطولة في 2025

دبي وام)

أعلن اتحاد الشطرنج، عن خطته لتنظيم 15 بطولة محلية متنوعة لمختلف الفئات خلال عام 2025، وذلك وفقاً لروزنامة النشاط في موسمه الجديد.

وتبدأ فعاليات الموسم الجديد ببطولتي الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف للناشئين والناشئات تحت 16 سنة، وبطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف المفتوحة للسيدات، المقررتين يومي 18 و19 يناير الجاري، في ضيافة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

كما يشهد شهر يناير الجاري إقامة 4 بطولات رئيسية، حيث يستضيف نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بطولتي الإمارات الفردية للشطرنج السريع للناشئين والناشئات تحت 16 سنة، وبطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع المفتوحة والسيدات.

واستحدث الاتحاد بطولتي «النخبة»، وهي بطولة فردية مفتوحة لجميع الجنسيات، و«كأس التميز» للناشئين تحت 16 سنة، والتي تسمح بمشاركة الجنسيات كافة.

وأكد تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج، أن أجندة البطولات الحافلة في الموسم الجديد تعد استمراراً للتميز الذي حققته اللعبة خلال عام 2024، وشهد نجاحات كبيرة على المستويات الفنية، والإدارية، والتنظيمية، حيث تمت استضافة العديد من البطولات على أرض الدولة.

وأوضح أن الاتحاد يركز على بناء قاعدة كبيرة من اللاعبين القادرين على تحقيق إنجازات مستدامة باسم الدولة، مشيراً إلى أهمية نشر اللعبة في المدارس والشركات وجعل الشطرنج أسلوب حياة، لما له من دور في تنمية الذكاء وتعزيز التفكير الإبداعي.

وأشار إلى أن الاتحاد يواصل العمل على تطوير اللعبة، استعداداً لاستضافة الأولمبياد العالمي للشطرنج 2028، مؤكداً أن الإنجازات الحالية تعكس الجهود الكبيرة المبذولة من الاتحاد والأندية والشركاء.