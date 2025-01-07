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الرياضة

«أبيض الشاطئية» يستعد لكأس آسيا بـ«وديتي السنغال»

«أبيض الشاطئية» يستعد لكأس آسيا بـ«وديتي السنغال»
7 يناير 2025 15:08

 
دبي (الاتحاد) 

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يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية مباراتين وديتين مع منتخب السنغال الأربعاء والخميس، على الملعب الرملي في مقر اتحاد الكرة بدبي، ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا التي تستضيفها تايلند، في الفترة من 20 إلى 30 مارس المقبل.
وتضم قائمة أبيض الشاطئية في معسكره الحالي 18 لاعباً، وهم: سعيد عيد، عبدالرحمن محمد، محمد عبدالله، حميد جمال، كمال علي، عبدالله عباس، مصعب عمر، وليد بشر، أحمد بشر، عباس علي، وليد محمد، على محمد، راشد عبيد، أحمد الملاحي، راشد عيد، عثمان صفر، منصور مفتاح، جاسم أحمد.
ويُشارك في بطولة كأس آسيا 16 منتخباً وزعتهم القرعة على أربع مجموعات، حيث جاء منتخبنا في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات إيران، وأفغانستان، وإندونيسيا.
ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، فيما تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية «سيشل 2025».

منتخب الشاطئية
أبيض الشاطئية
كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية
الكرة الشاطئية
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