الاتحاد يسعى لمواصلة الموسم المميز في «كلاسيكو السعودية»

معتز الشامي (أبوظبي)



في اختبار حقيقي لطموحات الاتحاد في المنافسة على الألقاب هذا الموسم، وفرصة لإثبات قدرته على مواجهة التحديات والعودة إلى منصات التتويج، يواجه غريمه الهلال، مساء اليوم، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعيش الاتحاد موسماً رائعاً مع مدربه الفرنسي المخضرم لوران بلان يتصدر فيه ترتيب الدوري بعد مرور 13 جولة وبفارق نقطتين عن مطارده الهلال، بعد استقرار فني كبير داخل الفريق في موسم يشبه ما قبل الماضي الذي توج به بالبطولات.

في آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري السعودي هذا الموسم، فاز الهلال بنتيجة 3-1، حيث يسعى الاتحاد للثأر من هذه الخسارة وإقصاء حامل اللقب من الكأس.

يواجه الاتحاد تحدياً كبيراً في هذه المباراة، خاصة بعد سلسلة من النتائج السلبية أمام الهلال في المواجهات الأخيرة، ويسعى الفريق لكسر هذه السلسلة والتأهل إلى نصف نهائي البطولة، المدرب الفرنسي لوران بلان أكد على أهمية التركيز والانضباط التكتيكي لتجاوز عقبة الهلال، مشيرا إلى أن الفريق استغل فترة التوقف لتصحيح الأخطاء وتحسين الأداء.

خلال التحضيرات، استعاد الاتحاد خدمات نجميه الفرنسيين كريم بنزيمة وموسى ديابي، بعد تعافيهما من إصابات طفيفة. من المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي لوران بلان المباراة بهما.

ويعول بلان بشكل كبير على تألق الثلاثي الأمامي موسى ديابي، كريم بنزيمه والهولندي ستيفن بريجوين، حيث يتألق الأول بشدة هذا الموسم ويفرض نفسه ضمن الأفضل في الدوري بـ 11 مساهمة في 12 لقاء بجانب بنزيما الذي ساهم في 13 هدفاً في 11 لقاء والهولندي بـ 8 أهداف في 13 لقاء.

ولم يعرف بلان الفوز على خورخي خيسوس مدرب الهلال سوى في لقاء وحيد من بين 3 لقاءات تاريخية بينهما، حيث خسر لقاء الدوري بنتيجة 3-1، ثم في 2013-2014 بدوري الأبطال خسر بقيادة سان جيرمان على يد بنفيكا «خيسوس» بهدفين لهدف، وفي نفس الموسم فاز بلان بثلاثية نظيفة في ذهاب دور المجموعات.