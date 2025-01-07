«أم7» تحافظ على لقب سباق السيدات في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة



محمد حسن (دبي)

حافظت إسطبلات «أم7» على لقب سباق السيدات لمسافة 101 كيلومتر، الذي أقيم اليوم، بمدينة دبي الدولية للقدرة، في مستهل فعاليات النسخة السابعة عشرة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، الذي يشتمل أيضاً على سباق الإسطبلات الخاصة، وسباق اليمامة للأفراس، وسباق الكأس الرئيسي الذي يقام يوم السبت المقبل.

وانتزعت الفارسة الأرجنتينية ميلينا منديز على صهوة «بولي» لقب السباق الذي شهد مشاركة 113 فارسة، ونظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق.

وقطعت بطلة السباق المسافة الكلية بزمن قدره 3:29:12 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.97 كلم/ساعة، وجاءت في المركز الثاني سارا محمد عبد الواحد على صهوة «ريشوز ليوتنانت» لإسطبلات «يه بي اتش» بزمن قدره 3:29:21 ساعة، فيما كان المركز الثالث من نصيب إسطبلات «أم7» عن طريق الفارسة فاطمة محمد عباس، ماتيل على صهوة «ويلومير» وسجلت 3:29:25 ساعة.

وعقب ختام السباق، قام أحمد الكعبي، نائب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفارسات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق، وبجانب الكؤوس للثلاثة الأوائل، رصدت للسباق جوائز قيمة للفائزات، حيث تنال صاحبة المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، فيما تنال صاحبات المراكز من السادس، وحتى العاشر 30 ألف درهم.

وتستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة، صباح اليوم سباق الإسطبلات الخاصة في ثاني أيام فعاليات المهرجان، وينطلق السباق الذي تبلغ مسافته 101 كلم، في السابعة صباحاً، وتم تقسيمه إلى 4 مراحل.