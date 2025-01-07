الثلاثاء 7 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أم7» تحافظ على لقب سباق السيدات في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

«أم7» تحافظ على لقب سباق السيدات في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة
7 يناير 2025 16:16


محمد حسن (دبي)
حافظت إسطبلات «أم7» على لقب سباق السيدات لمسافة 101 كيلومتر، الذي أقيم اليوم، بمدينة دبي الدولية للقدرة، في مستهل فعاليات النسخة السابعة عشرة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، الذي يشتمل أيضاً على سباق الإسطبلات الخاصة، وسباق اليمامة للأفراس، وسباق الكأس الرئيسي الذي يقام يوم السبت المقبل.
وانتزعت الفارسة الأرجنتينية ميلينا منديز على صهوة «بولي» لقب السباق الذي شهد مشاركة 113 فارسة، ونظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق.
وقطعت بطلة السباق المسافة الكلية بزمن قدره 3:29:12 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.97 كلم/ساعة، وجاءت في المركز الثاني سارا محمد عبد الواحد على صهوة «ريشوز ليوتنانت» لإسطبلات «يه بي اتش» بزمن قدره 3:29:21 ساعة، فيما كان المركز الثالث من نصيب إسطبلات «أم7» عن طريق الفارسة فاطمة محمد عباس، ماتيل على صهوة «ويلومير» وسجلت 3:29:25 ساعة.
وعقب ختام السباق، قام أحمد الكعبي، نائب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفارسات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق، وبجانب الكؤوس للثلاثة الأوائل، رصدت للسباق جوائز قيمة للفائزات، حيث تنال صاحبة المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، فيما تنال صاحبات المراكز من السادس، وحتى العاشر 30 ألف درهم.
وتستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة، صباح اليوم سباق الإسطبلات الخاصة في ثاني أيام فعاليات المهرجان، وينطلق السباق الذي تبلغ مسافته 101 كلم، في السابعة صباحاً، وتم تقسيمه إلى 4 مراحل.

أخبار ذات صلة
سباق السيدات يُدشن «النسخة الـ 17» لمهرجان ولي عهد دبي للقدرة
أبوظبي.. برنامج حافل بالبطولات والمسابقات خلال يناير
سباقات القدرة
كأس ولي عهد دبي للقدرة
كأس ولي عهد دبي
آخر الأخبار
شعار شرطة الفجيرة
علوم الدار
شرطة الفجيرة تطلق حملة "السلامة المرورية لسائقي الدراجات"
اليوم 16:40
برعاية محمد بن راشد.. "قمة المليار متابع" تحت شعار "المحتوى الهادف" تنطلق 11 الجاري
علوم الدار
برعاية محمد بن راشد.. "قمة المليار متابع" تحت شعار "المحتوى الهادف" تنطلق 11 الجاري
اليوم 16:36
عاصفة شديدة تضرب الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
قتلى جراء عاصفة شديدة تضرب الولايات المتحدة
اليوم 16:27
«أم7» تحافظ على لقب سباق السيدات في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة
الرياضة
«أم7» تحافظ على لقب سباق السيدات في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة
اليوم 16:16
المرحلة الثانية من برنامج أمير الشعراء تنطلق بعد غد
التعليم والمعرفة
المرحلة الثانية من برنامج أمير الشعراء تنطلق بعد غد
اليوم 16:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©