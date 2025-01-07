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الرياضة

سكولز يهاجم راتكليف بسبب أسعار تذاكر مباريات اليونايتد!

سكولز يهاجم راتكليف بسبب أسعار تذاكر مباريات اليونايتد!
7 يناير 2025 17:03

لندن (د ب أ)
قال نجم كرة القدم الإنجليزي السابق بول سكولز إن السير جيم راتكليف لم يفعل «أي شيء إيجابي» خلال عامه الأول في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، معتقداً في الوقت ذاته أن زيادة أسعار التذاكر يظهر أنه لا يهتم بجماهير الفريق.
ودافع الملياردير راتكليف (72 عاماً)، رئيس شركة «إينيوس»، والذي أصبح مساهماً بحصة الأقلية في النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز في بداية العام الماضي، عن الحاجة لاتخاذ «قرارات صعبة ولاتحظى بشعبية» في قلعة «أولد ترافورد».
وتضمنت هذه المبادرة المثيرة للجدل، والتي تم تطبيقها في منتصف الموسم الحالي، رفع أسعار تذاكر المباريات لتصل إلى 66 جنيهاً إسترلينياً (82 دولاراً) لكل لقاء دون تقديم استثناءات للأطفال أو المتقاعدين، وهو القرار الذي احتج عليه مشجعو يونايتد قبل مباراة الفريق ضد ضيفه إيفرتون الشهر الماضي.
وقال سكولز، لاعب خط الوسط السابق في الفريق، لموقع «ذا أوفرلاب فان ديبيت» الإلكتروني: «66 جنيهاً إسترلينياً مقابل تذكرة أمر سخيف، إذا فكرت في مانشستر، فهناك العديد من المناطق المحرومة والسير جيم راتكليف نفسه جاء من فايلسورث، وهي منطقة محرومة».
أضاف سكولز: «إذا أخذت طفلاً معك، فهذا يعني أنه ستدفع 120 جنيهاً إسترلينياً، وإذا أخذت أسرة، فستكون التكلفة ما بين 400 أو 300 جنيه إسترليني - وهذا ليس صحيحاً».
أشار اللاعب المعتزل في تصريحاته: «لقد تولت مجموعة إينيوس المسؤولية عن مانشستر يونايتد منذ ما يقرب من عام الآن ولا يزال كل شيء سلبياً، لا أستطيع أن أفكر في أي شيء إيجابي قاموا لخدمة كرة القدم بالنادي».
وكان تم تسريح حوالي 250 عضواً من الموظفين على مدار الأشهر الـ12 الماضية، ويأتي انتهاء دور السير أليكس فيرجسون كسفير للنادي ضمن تدابير خفض التكاليف الجارية التي قدمتها شركة إينيوس.
وعلى أرض الملعب، لم يحقق يونايتد أي فوز في خمس مباريات تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد روبن أموريم، علماً بأنه أنهى سلسلة هزائمه التي استمرت في 4 لقاءات متتالية، عقب تعادله بصعوبة 2-2 مع مضيفه ليفربول «المتصدر» في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد الماضي.
ويحتل مانشستر يونايتد حالياً المركز الثالث عشر بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 7 نقاط فقط أمام مراكز الهبوط.

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