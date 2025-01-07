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الرياضة

«أبيض 2010» يواصل تدريباته في العوير

«أبيض 2010» يواصل تدريباته في العوير
7 يناير 2025 18:22

دبي (الاتحاد)
يواصل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 15 سنة «مواليد 2010» تدريباته على استاد نادي شباب الأهلي بالعوير، حيث بدأ تجمعه، الذي يُختتم يوم الجمعة المقبل.
ويُشارك في التدريبات اليومية لأبيض الناشئين 23 لاعباً، هم: سهيل أحمد العزيزي، عبدالله سعيد البلوشي، سلطان نهيان الكعبي، عبدالله عقيل عمر (العين) منصور محمد آل علي، ميثم بن أحمد الغيلاني، خميس إبراهيم خميس (الوحدة) عمر سعيد روباري، جمعة سعيد مبارك، سلطان حمد العبدولي (شباب الأهلي) أحمد علي غلوم، علي محمد عبدالله (الوصل) عمر أحمد سالم، حارب خليل البلوشي، مايد حمد الفلاسي (النصر) محمد أحمد المازمي، سلطان جوهر علي، جراح محمد الحمادي، حامد جاسم محمد، مايد فؤاد الزرعوني (الشارقة) فارس أحمد الكعبي (العروبة) عبدالله خالد المرزوقي (دبا الحصن) سالم فهد الظنحاني (الجزيرة).
ويُعد تشكيل منتخب الناشئين مواليد 2010 من أبرز النجاحات التي حققها دوري منتخبات المناطق الذي ينظمه اتحاد الكرة بهدف انتقاء اللاعبين الموهوبين، وتدريبهم وفق خطط فنية مدروسة لصقل مهاراتهم، إلى جانب متابعتهم خلال مسابقات المراحل السنية.

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