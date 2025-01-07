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الرياضة

البايرن يتمسك بضم «جوهرة» ليفركوزين

البايرن يتمسك بضم «جوهرة» ليفركوزين
7 يناير 2025 20:30

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يجذب الدولي الألماني الشاب فلوريان فيرتز «21 عاماً» متوسط ميدان باير ليفركوزين اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة التي تسعى للحصول على خدماته، رغم أنه من الوارد أن يجدد عقده مع ناديه.
وذكرت شبكة سكاي سبورتس ألمانيا أن من أكثر الأندية إلحاحاً في طلبه، بايرن ميونيخ، حيث يتابع موقفه من قرب، مشيرة إلى أن «البافاري» يأمل أن يتضمن عقد فيرتز، في حالة تمديده، بنداً يسمح له بالرحيل مقابل مبلغ معين بعد «مونديال 2026» في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأضافت الشبكة أن فيرتز «جوهرة» بايرليفركوزين المتألقة قد ينتهي الأمر به إلى توقيع عقد جديد مع ناديه، رغم تردد اسمه أيضاً في ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي وإنتر ميلان.
وكشفت الشبكة النقاب عن أن أولي هونيس، الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ يقيم علاقات طيبة مع هانز فيرتز والد اللاعب، وأن ماكس إيبرل، المدير الرياضي للبايرن أجرى اتصالات بالفعل مع ممثلي الدولي الألماني.
وسجل فيرتز هذا الموسم 12هدفاً وصنع 8 أهداف في 25 مباراة لعبها بمختلف المسابقات، بينما أسهم الموسم الماضي في 38هدفاً، ولعب دوراً كبيراً في فوزليفركوزين ببطولة «البوندسليجا».
بدأ فلوريان فيرتز، المولود في 3 مايو 2003، مسيرة الشباب في كولون في 2010، بعمر13سنة، واستمر معه حتى 2020، ثم انتقل في العام نفسه محترفاً إلى بايرليفركوزين، حيث يمتد عقده حتى صيف 2027. ولعب فيرتز لمنتخبات الشباب الألمانية تحت 15 و16 و17 و21 سنة، ثم انضم إلى المنتخب الأول «المانشافت» في 2021.
يُذكر أن هانزفيرتزوالد اللاعب هو وكيل أعماله ورئيس نادي جرون -فايس، وشقيقته الكبرى جوليان لاعبة كرة قدم محترفة، ومثلت ألمانيا على مستوى منتخبات الشباب. 

بايرن ميونيخ
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